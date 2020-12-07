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Согласно распространенной в Интернете информации, компании NVIDIA и AMD могут иметь проблемы с удовлетворением спроса на свои новые видеокарты как минимум до февраля 2021 года. Хотя AMD не делала никаких публичных заявлений относительно ситуации с поставками, NVIDIA неоднократно подтверждала, что глобальная нехватка пластин, подложек и компонентов влияет на доступность видеокарт поколения Ampere.

NVIDIA официально не упоминала о проблеме с памятью раньше, однако слухи об этом появились еще до того, как были выпущены видеокарты RTX 3070. Естественно, что чем выше количество производимых карт GeForce и объем устанавливаемой памяти, тем сложнее поставлять чипы памяти партнерам.

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"Согласно нашим источникам, для нормализации ситуации потребуются недели, а это означает, что доступность всех моделей не улучшится до февраля, даже если заблокировать выпуск некоторых моделей (например, кастомных 6900XT)", - сказал Aurélien LAGNY из Cowcotland.

Производители видеокарт часто продают графические процессоры и модули памяти вместе оптом. Они предлагаются по более низкой цене и гарантированно соответствуют спецификациям. Естественно, что большинство AIB производителей склонны использовать данный метод. Однако в этом случае, при меньшем объеме поставок модулей памяти соответственно снижается и количество поставляемых графических чипов, что напрямую влияет на объемы поставок готовых видеокарт.

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Стоит отметить, что карты GeForce RTX 3090 и RTX 3080 используют память GDDR6X, дефицит которой, по утверждению Cowcotland, стоит не так остро. Проблемы с поставкой GDDR6 более всего касается моделей GeForce RTX 3070 и RTX 3060 Ti, которые используют этот стандарт памяти. К сожалению, это также коснется всех моделей Radeon RX 6000, которые используют исключительно память стандарта GDDR6, и графических карт предыдущего поколения от обоих производителей.