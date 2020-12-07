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Другое

Компания ASUS представила видеокарту AMD Radeon RX 6900 XT

Сегодня ведущий производитель компьютерных комплектующих компания ASUS представила флагманскую видеокарту Radeon RX 6900 XT на базе архитектуры RDNA 2
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 Как известно на момент запуска видеокарт Radeon RX 6900 XT все они будут иметь эталонный дизайн печатной платы и системы охлаждения, разработанными компанией AMD. именно такую плату сегодня представила компания ASUS.

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 Видеокарта ASUS Radeon RX 6900 XT (RX6900XT-16G) является моделью с тремя вентиляторами и 2,5 слотовым исполнением, длина которой составляет 266,7 мм, что является стандартным размером для высокопроизводительных графических карт. Фактически, она того же размера, что и GeForce RTX 2080 Ti и GTX 1080 Ti. AMD предполагает, что, поскольку эти карты имеют одинаковый размер, это будет прекрасная возможность перейти на серию Radeon RX 6800 или RX 6900. Однако одного размера мало и покупатель будет голосовать рублём (евро, долларом) за производительность, а не габариты.

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 Видеокарта серии AMD Radeon RX 6900 XT оснащена графическим процессором Navi 21 XTX со всеми 80 имеющимися на кристалле вычислительными модулями. Это дает в общей сложности 5120 потоковых процессоров и до 23 TFLOPs чистой производительности с одинарной точностью. По сравнению с видеокартой RX 6800 XT, эта модель также будет иметь на 8 дополнительных блоков ускорения лучей больше (всего 80), которые являются специализированными частями чипа для аппаратного ускорения трассировки лучей.

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 Помимо другой конфигурации ядра графического процессора, RX 6900 XT получит аналогичное значение TBP, что и RX 6800 XT - 300 Вт, а также такие же значения тактовых частот в базе и в игровом режиме, которые составляют 2015 и 2250 МГц соответственно. Так же, как RX 6800 XT и не XT, новая видеокарта серии RX 6000 будет комплектоваться двумя 8-контактными разъемами питания. Задняя панель выводов изображения представлена одним портом HDMI, двумя портами DisplayPort и одним USB Type-C.

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 Стоимость флагманской видеокарты ASUS Radeon RX составит 999 долларов США. Количество референсных карт производства ASUS не известно, но наверняка их будет не так много, так как компания традиционно предпочитает выпускать карты собственного дизайна и с более продвинутыми системами охлаждения однако их появление ожидается только к концу уходящего года.

 Напомним, что снятие запрета на обзор видеокарт Radeon RX 6900 XT будут сняты всего через два дня и 8 декабря мы сможем узнать реальную производительность новинки благодаря независимым тестам.

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Я её купил ещё на старте, референс, за 31.5к. Долго плювался, но вот сейчас она работает замечательно, менять на чтолибо смысла нет.
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02:56
Правильный заголовок : Как накормить тебя салатиком из моего говна.
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Azathoth Azathothovich
02:50
Слишком великолепно что бы быть правдой))
Компания ASUS представила видеокарту AMD Radeon RX 6900 XT
Big Boss
02:47
Прошел месяц, ну и где процессоры маня?
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Rodions Zolotarjovs
02:46
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02:46
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Автор, тебя много раз вниз головой роняли в детстве? Выложил хрень от полудурка Шелеста, который только и может что телефончики обозревать! >На мой взгляд, Sony сделала ошибку, заключив договор с AMD...
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