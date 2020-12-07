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Большинство производителей смартфонов сильно пострадали в первые месяцы 2020 года из-за пандемии COVID-19. Однако последний квартал показал, что есть еще возможности для восстановления. Теперь производители смартфонов делают большие ставки на четвертый квартал 2020 года и первый квартал 2021 года, стремясь возместить ущерб. В то время как китайские компании преуспели в сегменте 5G, внедрив новый стандарт, другие компании использовали 5G, чтобы вернуться на рынок с новыми идеями и устройствами. В их число входит LG Mobile, которая после многих лет неудач показывает признаки восстановления. В этом году LG представила LG Velvet 5G, а также нашла возможность представить концептуальное устройство с поворотным дисплеем, получившее название LG Wing. По-видимому, компания считает, что инновации - это правильный путь и готовит представить первый смартфон со сворачивающимся дисплеем в первом квартале 2021 года.

В 2020 году в сегменте складных смартфонов ничего не изменилось. Samsung сохраняет лидерство, в то время как другие компании ждут более прочных и надежных материалов, прежде чем заниматься подобными устройствами. LG уже демонстрировала выдвижной дисплей в своем телевизионном сегменте, а сейчас работает над смартфоном под кодовым названием «B Project». В прошлом месяце компания Oppo продемонстрировала, насколько удивительным может быть складной смартфон с помощью своего концептуального телефона OPPO X 2021. На самом деле эта технология кажется более перспективной и практичной, чем складной смартфон, имеющий массу ограничений.

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Пару месяцев назад появились сообщения о том, что LG представит свой складной телефон в первом квартале 2021 года. Однако сначала она представит стандартный флагман, который станет духовным преемником серии V. По словам инсайдера Twitter @Cozyplanes, новый телефон LG Rollable получил номер модели LM-RN910N. Он зарегистрирован во внутренней базе корейского оператора. Существует также разблокированная версия под номером модели OMD-LM-R910N.

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По слухам, складной телефон LG будет оснащен 7,4-дюймовым раздвижным экраном. Стандартный режим имеет разрешение 2428 x 1080 пикселей. В результате получается соотношение сторон 20: 9. В телефоне также есть видеорежим с разрешением 2428 x 1366 пикселей и соотношением сторон 16: 9. Наконец, у нас есть третий режим, он обеспечивает разрешение 2428 x 1600 пикселей и соотношение сторон 3: 2.

В отличие от Motorola, которая сосредоточила внимание на складном телефоне среднего класса, LG не настроена на премиальный сегмент. По слухам, в телефоне будет установлен новейший чипсет Qualcomm Snapdragon 888. Более того, он будет работать в паре с колоссальными 16 ГБ оперативной памяти. Эти характеристики действительно впечатляют, но это также означает, что телефон будет стоить очень дорого и легко превзойдет ценник в 2000 долларов.

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Источник также поделился некоторыми подробностями о функциональности мобильного телефона. По его словам, устройство будет расширяться в обе стороны и увеличивать размер экрана на 100%. Верхняя рамка телефона LG Rollable не расширяется вместе с устройством, а компания добавит гибкую платформу, которая будет покрыть открытые края экрана и убираться при закрытии телефона. Телефон также будет поставляться с устройством блокировки для предотвращения случайного раскрытия и предотвращения слишком быстрого раздвигания экрана.

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Учитывая все слухи и утечки, LG может стать первой компанией, которая развернет коммерчески доступный смартфон с подобным дисплеем.