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Прошло больше года с тех пор, как компания Razer представила свою первую пару наушников TWS. Теперь Razer выпустила Hammerhead True Wireless Pro, являющиеся улучшенной версией предыдущего устройства Hammerhead True Wireless.

Как и первые наушники TWS от Razer, Hammerhead True Wireless Pro поддерживает сенсорное управление и соединение Bluetooth с низкой задержкой, однако, по словам Razer, активация игрового режима снижает задержку наушников до 60 мс, хотя значение данного параметра в обычном режиме работы не упоминается.

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Наушники также могут интегрироваться с голосовыми помощниками и сертифицированы по стандарту IPX4. Как ни странно, Hammerhead True Wireless Pro имеет меньшие драйверы, чем более старая модель, 10 мм для Pro и 13 мм для обычной версии, но новинка теперь сертифицирована THX. Кроме того, Hammerhead True Wireless Pro имеет больше микрофонов и увеличивает время автономной работы до 4 часов благодаря обновленному зарядному устройству.

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Razer также предлагает более богатый комплект с Hammerhead True Wireless Pro, чем обычная модель. Всего в комплект Razer входит семь пар ушных вкладышей - шесть силиконовых и одна пара из пенистого материала Comply Premium. Более того, Hammerhead True Wireless Pro поддерживает гибридное активное шумоподавление (ANC), что является еще одним улучшением по сравнению со старой моделью.

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Hammerhead True Wireless Pro доступны по цене 199,99 долларов и уже отправлены в продажу. Razer также продает фирменный защитный чехол для наушников, который отдельно стоит 29,99 долларов.