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Surface Laptop 3 от Microsoft не являлся самым мощным компьютером в своем классе, когда он был представлен, потому что работал на 4-ядерном и 8-поточном процессоре AMD Ryzen 7 3780U, и то это было возможно лишь при покупке устройства в максимальной комплектации. К счастью, для тех, кто хотел получить ноутбук Microsoft Surface Laptop премиум-класса, появилась приятная новость.

Согласно информации Geekbench 5, неназванный Surface Laptop, который на данном этапе можно также назвать Surface Laptop 4, был замечен с 8-ядерным, 16-поточным процессором AMD, работающим с базовой тактовой частотой 2 ГГц. В настоящее время на веб-сайте AMD нет процессора серии Ryzen 4000, работающего на упомянутой выше тактовой частоте. Единственный чип, который имеет максимально близкие характеристики - это Ryzen 9 4800U, имеющий 8 ядер, 16 потоков, но работающий на базовой частоте 1,8 ГГц.

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Это может означать, что Microsoft и AMD, вероятно, работали совместно, чтобы обеспечить прирост производительности этого «нестандартного» процессора Ryzen 7 3780U. Это может запутать клиентов, если Microsoft решит продавать и Surface Laptop 3, и Surface Laptop 4.

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Интересно, что утечка Geekbench 5 вместо LPDDR4X указывает на оперативную память DDR4. Это может означать, что Microsoft позволит пользователям обновить свою оперативную память на грядущем Surface Laptop 4.

К сожалению, процесс разборки Surface Laptop 3 был не самым простым, возможно, в Surface Laptop 4 Microsoft учтет этот факт и внесет некоторые изменения, которые позволят пользователям легко получить доступ к внутренностям. Дата выхода новой модели в продажу пока остается неизвестной.