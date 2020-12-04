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Компания Phanteks представила два новых корпуса для ПК: Evolv Shift 2 и Evolv Shift 2 Air. Эти два корпуса для являются еще одним дополнением к предыдущей серии корпусов Evolv Shift.

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Эти два корпуса Evolv Shift 2 для ПК имеют схожий дизайн и предлагаются в двух цветах Satin Black и Anthracite Grey. Они имеют вертикальное шасси ITX, занимающее меньше места на столе по сравнению со стандартными корпусами ITX для ПК. Новинки от Phanteks вписываются практически в любую обстановку, будь то в профессиональной сфере или на игровом месте.

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Корпуса поддерживают установку до трех 120-миллиметровых вентиляторов, а одной 120-миллиметровой системы жидкостного охлаждения AIO. Вентиляторы могут быть установлены на боковой панели, чтобы действовать как вытяжные, в то время как один 120-миллиметровый вентилятор втягивает воздух через нижнюю панель.

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Оба корпуса обеспечивают совместимость с блоками питания стандарта SFX или SFX-L и максимальную высоту кулера до 85 мм. Что касается видеокарт, то поддерживаются ускорители длиной до 335 мм с толщиной до 2,9 слотов и максимальной шириной до 150 мм.

Корпус Evolv Shift 2 имеет две боковые панели из закаленного стекла, обеспечивающие легкий доступ ко всем компонентам ПК, а в версии корпуса Air используются две сетчатые панели, обеспечивающие повышенный воздушный поток. Сетка изготовлена из прочного нейлона и дополнена ультратонкой тканью, которая не позволяет пыли попадать внутрь корпуса компьютера.

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Новинки обеспечивают легкий доступ к панели ввода/вывода на материнской плате и видеокарте благодаря вертикальной ориентации. Панель ввода/вывода скрыта за верхней крышкой с защелкивающимся замком.

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Evolv Shift 2 и Evolv Shift 2 Air будут доступны в конце декабря, при этом первый будет стоить 109,99 долларов, а версия Air будет на 10 долларов дешевле, т.е. 99,99 долларов.