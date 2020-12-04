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Грядущий процессор Snapdragon 888 от компании Qualcomm (ранее известный как Snapdragon 875) уже не новичок в Geekbench. Чипсет тестировался на множестве устройств таких компаний, как Xiaomi, Vivo. На этот раз очередь дошла до Samsung Galaxy S21.

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Инсайдер Abhishek Yadav сообщил в Twitter, что обнаружил в базе данных Geebench результаты теста Galaxy S21. Результат подтверждает то, что уже известно о производительности чипа. Оценка одноядерного теста показывает 1075 баллов, а многоядерного - 2916 баллов, что примерно соответствует предыдущим показателям Snapdragon 888, хотя в последнем случае результат немного низковат. Вероятнее всего, данный результат можно списать на сырость прошивки и опытную версию смартфона.

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Компания Qualcomm ясно дала понять, что основная цель чипсета Snapdragon 888 - это эффективность, а не чистая производительность. Это совершенно очевидно из того, что компания решила ядро Cortex-X1 чипсета ограничить частотой в 2,8 ГГц. Однако, Samsung намерена догнать конкурента. На это есть все основания, так как её новейший чипсет Exynos 2100, по слухам, в Geekbench показал отличные результаты, но их легитимность находится под вопросом, поскольку они не были обнародованы.

Пройдет совсем немного времени, и мы узнаем, как Qualcomm Snapdragon 888 покажет себя в реальных устройствах. Первой ласточкой должен стать флагманский Xiaomi Mi 11 в декабре 2020 года. С другой стороны, придется подождать до февраля 2021 года, когда увидит свет Exynos 2100. Поклонники продукции Samsung возлагают большие надежды, поскольку Exynos 2100, как сообщается, будут обладать частотой ядра Cortex-X1 на уровне 3,0 ГГц, а графический процессор ARM Mali-G78 MP24 в его составе, также смог немного превзойти по производительности Adreno 660.