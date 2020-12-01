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Сегодня в канун выхода в продажу графических карт GeForce RTX 3060 Ti большинство производителей представили свои версии ускорителей. Не осталась в стороне и американская компания EVGA.

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Карты EVGA GeForce RTX 3060 Ti будут отличаться размерами и предлагать различные решения системы охлаждения. В решениях от EVGA каждый найдет что-то для себя, пытаясь создать собственную идеальную игровую систему.

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EVGA GeForce RTX 3060 Ti XC

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Видеокарта EVGA GeForce RTX 3060 Ti XC создана для нетребовательных ко внешнему виду ускорителя геймеров, которым нужна высокопроизводительная карта, выполненная в компактном форм-факторе м не занимающая много места в системном блоке. Карта EVGA GeForce RTX 3060 Ti XC оснащена двухслотовой системой охлаждения с двумя большими вентиляторами, лопасти которых имеют специальные насечки для уменьшения шума. На задней стороне расположена цельнометаллическая перфорированная панель увеличивающая прочность, но в тоже время не препятствующая прохождению через неё воздуха. На задней панели располагаются три разъема DisplayPort и один HDMI.

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EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3

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Карты EVGA GeForce RTX 3060 Ti FTW3 созданы для геймеров, которым нужна не только невероятно быстрая карта, но и стильный внешний вид с ARGB-подсветкой. Система охлаждения iCX3 представлена массивным радиатором с медным блоком для графического процессора и памяти, а также тремя вентиляторами аналогичной предыдущей карте конструкции. На задней стороне также находится цельнометаллическая панель с перфорацией и дизайном, как у модели XC. Карта имеет усиленную подсистему питания, энергия к которой подводится по двум восьмиконтактным разъемам. Кроме того, старшая карта обладает повышенной на 8,1% частотой работы в boost режиме, что еще больше увеличивает её привлекательность в глазах покупателей. Разъемы для вывода изображения стандартные и представлены тремя портами DisplayPort, а также одним HDMI.