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Компания Nokia пополнила свой модельный ряд новыми смартфонами. Однако самый ожидаемый флагманский смартфон Nokia так и не появился. Информация о смартфоне появлялась много раз, ожидается, что он будет называться Nokia 9.3 PureView. Изначально считалось, что флагман появится в сентябре этого года. Однако он так и не был запущен, после чего еще одна утечка сообщала, что Nokia 9.3 PureView вместе с Nokia 7.3 и Nokia 6.3 выйдет в ноябре. Теперь появилась новая информация, которая может разочаровать тех, кто ожидал выхода этого смартфона. Утечка гласит, что в этом году Nokia 9.3 PureView не появится, а выйдет ориентировочно к первой половине следующего года.

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Ходят слухи, что флагман Nokia будет обладать некоторыми привлекательными функциями, например, что это может быть второй коммерчески доступный смартфон с камерой под дисплеем. Помимо этой функции, ожидается, что смартфон будет оснащен 108-мегапиксельной камерой Penta, способной записывать видео в формате 8K/, а также дисплеем с поддержкой частоты 120 Гц. Не только это, но также было заявлено, что смартфон будет отображать 120 Гц.

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Говоря о производительности устройства, следует сказать, что смартфон планировалось оснастить чипсетом Snapdragon 865, но теперь, после скорого выхода Snapdragon 875 компании стоило бы перейти на более производительное решение. Возможно с этим и связан перенос запланированного ранее появления флагмана, так как выход устройства на устаревшем чипсете в следующем году может привести к провалу смартфона на рынке, если основные конкуренты представят свои флагманы на 5 нм Snapdragon 875.

Достаточно вспомнить о Nokia 9 PureView. Он поставлялся со Snapdragon 845 в марте 2019 года, в то время как конкурирующий Galaxy S10 был оснащен Snapdragon 855, это стало провалом для Nokia. Поэтому сейчас для HMD Global главное не повторить свою ошибку.