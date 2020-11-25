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Yeston представила карту RX 6800 XT Sakura Edition с белой PCB

Китайская компания Yeston показала свою версию видеокарты RX 6800 XT Sakura Edition с необычным дизайном кожуха системы охлаждения и цветовой гаммой
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 За последние пару недель практически все партнеры компании AMD показали свои собственные варианты видеокарт новейшей серии Radeon RX 6800. Сегодня очередь дошла до китайского бренда Yeston, который подготовил свой первый нестандартный дизайн карты Radeon RX 6800 XT Sakura Edition. Графическая карта выглядит действительно довольно оригинально. Видеокарта отличается обилием белого цвета как в оформлении системы охлаждения, так и самой печатной платы, что встречается крайне редко на видеокартах от любого производителя.

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 Система охлаждения с тремя вентиляторами и выполненная в 2,5 слотовом исполнении выделяется не только необычной цветовой гаммой, но и дизайном самого кожуха, а также наличием графического теснения на передней панели и крышки, полностью закрывающей заднюю часть видеокарты, с нанесенной на нее графикой в стиле Хентай.

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 Как и в большинстве представленных карт от других производителей, PCB RX 6800 XT Sakura Edition намного короче самого кулера, только два вентилятора установлены прямо на плате. Это означает, что разъемы питания расположены по центру карты, то есть оптимальный кабель менеджмент в корпусе будет затруднителен.

 Компания Yeston утверждает, что Radeon RX 6800 XT Sakura Edition будет доступна в декабре. Карты данного производителя обычно реализуются на территории Китая и официально в России не продаются. Однако для тех кто захочет приобрести себе такую красавицу не составит труда воспользоваться услугами популярных китайских розничных продавцов.

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Теги

amd radeon radeon 6000 rx 6800 xt rx 6800 yeston
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