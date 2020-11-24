Функция Smart Copy скоро появится в браузере Microsoft Edge
Компания Microsoft сейчас тестирует новую функцию под названием «Smart Copy» в браузере Chromium Edge, чтобы изменить способ работы копирования и вставки в документах, электронных письмах и т. д.
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На своем ежегодном брифинге в начале этого года Microsoft объявила о своих планах на будущее в отношении браузера Edge на основе Chromium. Компания заявила, что работает над вертикальными вкладками (функцией, которая переключает горизонтальные вкладки в верхней части браузера на вертикальные), интеллектуальным копированием и новой функцией копирования и вставки, которая преобразует ссылки в простой текст.
В отличие от новой функции копирования и вставки, представленной в Microsoft Edge на прошлой неделе, эта новая функция Smart Copy позволит пользователям скопировать фрагмент веб-страницы и вставить его в приложения Windows без потери форматирования, такие как Microsoft Word, OneNote или другие.
Например, можно скопировать длинную таблицу с веб-страницы и вставить ее в документ Word, не нарушая формат таблицы, а также копировать изображения, тексты, ссылки, а затем вставлять все это вместе в документ без единого изменения формата или порядка.
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Функция Smart Copy теперь доступна в Microsoft Edge Canary, и пользователь сможет получить к ней доступ с помощью сочетания клавиш: Ctrl + Shift + S.
Кроме того, технический гигант также предлагает пользователям другие улучшения. Например, Microsoft теперь включила поддержку функции Web Capture в Edge Stable, чтобы помочь делать полностраничные снимки экрана, а затем делать заметки.
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