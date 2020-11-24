На консоли Game & Watch запустили оригинальную игру Doom
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За последние несколько лет классическая игра Doom была запущена на немыслимом количестве устройств, не предназначенных для игр в принципе. Например игру удалось запустить даже на калькуляторе и электронном тесте на беременность.
Как многим известно недавно состоялся перевыпуск консоли Game & Watch. И энтузиасты не заставили общественность долго ждать и запустили Doom на данном устройстве. Для этого пользователю с YouTube канала stacksmashing пришлось пойти на несколько ухищрений.
Для запуска игры на Game & Watch пришлось удалить некоторые текстуры, звук и уменьшить разрешение экрана.
Видео выше предлагает объяснение процесса, а также внимательный взгляд на игру, запущенную на устройстве. Stacksmashing сообщает в видео, что вскоре появится еще одно видео, в котором объясняется дальнейшее внедрение Doom в систему.
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Благодаря взлому Game & Watch, который произошел уже через несколько дней после того, как игровая система попала на полки магазинов, мы, вероятно, увидим еще множество проектов, подобных этому. Doom - это только верхушка айсберга.
Напомню, что официально новая Game & Watch предназначена для запуска оригинальной игры Super Mario Bros., а также Super Mario Bros.: The Lost Levels.
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