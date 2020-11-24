Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

На консоли Game & Watch запустили оригинальную игру Doom

Сегодня в сети появилось видео, в котором показан запуск игры Doom на переизданной игровой консоли Game & Watch
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3070 подешевела на порядок
Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU
RTX 3080 в большом колве в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

 За последние несколько лет классическая игра Doom была запущена на немыслимом количестве устройств, не предназначенных для игр в принципе. Например игру удалось запустить даже на калькуляторе и электронном тесте на беременность.

 Как многим известно недавно состоялся перевыпуск консоли Game & Watch. И энтузиасты не заставили общественность долго ждать и запустили Doom на данном устройстве. Для этого пользователю с YouTube канала stacksmashing пришлось пойти на несколько ухищрений.

анонсы и реклама
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
3080 в XPERT.RU
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде
Топовые мех клавы в 4Frag по промокоду XPG10
Цена супергарнитуры XPG Precog снижена по промокоду XPG10
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта

 Для запуска игры на Game & Watch пришлось удалить некоторые текстуры, звук и уменьшить разрешение экрана.

 Видео выше предлагает объяснение процесса, а также внимательный взгляд на игру, запущенную на устройстве. Stacksmashing сообщает в видео, что вскоре появится еще одно видео, в котором объясняется дальнейшее внедрение Doom в систему.

реклама

 Благодаря взлому Game & Watch, который произошел уже через несколько дней после того, как игровая система попала на полки магазинов, мы, вероятно, увидим еще множество проектов, подобных этому. Doom - это только верхушка айсберга.

 Напомню, что официально новая Game & Watch предназначена для запуска оригинальной игры Super Mario Bros., а также Super Mario Bros.: The Lost Levels.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

doom game and watch game &amp; watch
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

В погоне за производительностью: видеокарты – ноябрь 2020
5
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Mirage 12 ARGB Pro
5
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
14
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
61
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC (PA-RTX3090 GameRock OC 24G)
48
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
204
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn
10
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
103
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: ноябрь 2020
9
Обзор и тестирование процессорных кулеров Noctua NH-L9i chromax.black и NH-L9a chromax.black
28

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15 ноября 2020 32
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 204
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 61
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 116
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 103
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
16 ноября 2020 93

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Финальный список из 41 смартфона Xiaomi, которые получат Android 11 на MIUI 12 – сроки и подробности
2
Выясняем, есть ли смысл обновляться с Ryzen 3800XT на Ryzen 5800X - игровое тестирование от GECID
93
Выбор оптимального процессора за 30 000р – Ryzen 5 5600Х vs Ryzen 7 3700X vs Core i7-10700KF от TG
75
Microsoft на месяц лишит пользователей Windows 10 новых драйверов – рекомендации и решение проблемы
21
Intel уличила AMD в использовании алгоритмов, приводящих к снижению производительности мобильных APU
46
Первые кадры настоящего геймплея Cyberpunk 2077 просочились в сеть
30
Цена Blackview BV4900 Pro упала на 50% в рамках «Чёрной пятницы»
1
Появилась первая распаковка RX 6800 XT – продвинутой видеокарты нового поколения от AMD
33
Финальная версия масштабного мода для Witcher 3 – LFT – сотни новых квестов, предметов и другое
4
Все характеристики GeForce RTX 3060 Ti появились в сети — разумная покупка для игр к Новому году
74
Стало известно, почему поддержку 120 fps в старых играх намного легче сделать для Xbox Series X, чем для PS5
36
Cyberpunk 2077 следует отложить до 2023 года – мнение стримера Maddyson с Twitch
37
Процессоры AMD Ryzen 5000 до 42% дешевле в производстве чем Intel Tiger Lake – 7-нм чип vs 10-нм
28
Производительность Ryzen 5000 повысится до 10 % благодаря новому инструменту в PBO 2 — данные AMD
28
Курс Ethereum превысил порог в 600$ - геймерам грозит новый дефицит видеокарт и высокие цены
80
Некоторые модели GeForce RTX 3060 Ti за 400$ могут догнать RTX 2080 Ti стоимостью 100 000 рублей
61
Новый геймплейный трейлер Cyberpunk 2077 набрал свыше 16,5 млн просмотров всего за пару дней
28
GeForce RTX 3060 Ti в исполнении Manli потребует блока питания мощностью 500 Вт
20
Сроки выхода процессоров Intel Rocket Lake-S и поддержка PCIe 4.0 на платах Z490 названы Wccftech
21
Разработчики Star Citizen собрали более 320 миллионов долларов пожертвований
74

Популярные статьи

В новом поколении лучше выбрать Xbox, даже если раньше вы играли на PlayStation
99
Максимальная производительность за минимальные деньги: 5 самых дешёвых смартфонов на Snapdragon 865
12
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
14
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Mirage 12 ARGB Pro
5
В погоне за производительностью: видеокарты – ноябрь 2020
5
День благодарения в магазине KeysOff – скидки до 55% и бесплатные ключи для ОС Windows 10

Сейчас обсуждают

Goginator
11:27
ну да , когда люди покупают комп домой или в фирму , они думают , так , надо посмотреть где там задействуется встройка в Adobe Premiere , если она не в Adobe Premiere не задействуется , то мы тот комп...
Сроки выхода процессоров Intel Rocket Lake-S и поддержка PCIe 4.0 на платах Z490 названы Wccftech
Alex Voznyuk
11:26
Мне кажется отличатся не будет, наверняка все продумано и то что она под дисплеем на качество никак не скажется.
Vsmart Aris Pro - вьетнамский смартфон с расположенной за дисплеем фронтальной камерой будет представлен в России
lesik78
11:26
Понабрали педерастов и индусов, сидели сложа руки 8 лет, трахали секретуток, а тепер помоги им.
Глава Intel обратился к Байдену с расчётом на поддержку бизнеса
useuseuser
11:25
Это не космосим. Это симулятор обещаний с кривой технодемкой.
Воинственные дамы уходят от преследования в новом трейлере Star Citizen
Александр Викторов
11:23
Это заговор против intel! Наверняка и с пяти тысячными райзенами, не всё чисто!
Intel уличила AMD в использовании алгоритмов, приводящих к снижению производительности мобильных APU
SerGee
11:21
не будет он делать, цель статьи показать актуальность дорогущих модулей высокочастотной памяти, а так да - статья - "конь в вакууме"
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
Alex Voznyuk
11:21
можно сказать они недавно вышли на рынок и глупо было ставить высокие цены
Вьетнамский бренд Vsmart интригует тизером нового бюджетного смартфона с тройной камерой и NFC, который будет продаваться в России
Grotlon
11:21
Я думал, что на Оверах сидят дети, а оказалась, что коммунисты (они интеллектуально как раз на уровне подроста находятся).
Глава Intel обратился к Байдену с расчётом на поддержку бизнеса
Goginator
11:20
берешь любую игру от PS5 или новой Хкоробки , и увидишь лучи , если в игре есть лучи , и не увидишь там rtx
Для поклонников RDNA 2 скоро будет готова фирменная униформа
Alex Voznyuk
11:20
Мне очень Vsmart airs pro понравился с квадрокамерой и селфи камерой встроенную в сам дисплей. Цена не высокая учитывая что с железом все хорошо
Вьетнамский бренд Vsmart интригует тизером нового бюджетного смартфона с тройной камерой и NFC, который будет продаваться в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем