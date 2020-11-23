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Как известно мобильные игры прошли довольно долгий путь. Прошли те времена, когда на них смотрели свысока, как на что-то низкосортное, примитивное и не достойное того внимания, которого удостоились игровые приложения для консолей и персональных компьютеров. Современные мобильные игры кардинально отличаются от таковых, выпускаемых с десяток лет назад. На данный момент такие хиты как PUBG, Call of Duty и Fortnite, уже вовсю набирают обороты и могут соперничать с консольными и компьютерными играми. Сегодня стало известно, что один из самых популярных в мире игровых тайтлов готовится к выходу на мобильных устройствах. Издательство Square Enix объявило о готовящейся к выходу игре Tomb Raider Reloaded.

На момент написания об игре практически ничего не известно, но Square Enix выпустила трейлер к игре, с которым можно ознакомиться ниже.

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Этот 41-секундный трейлер не раскрывает никаких деталей игрового процесса, но дает хорошее представление о том, что нам готовит игра. Конечно, нам с вами предстоит снова сыграть роль Лары Крофт и совершить набег на затерянные гробницы. В отличие от игры на консолях, эта игра совершенно не воспринимается всерьез. Чего стоит только, например, выступление в качестве врага гигантской божьей коровки. Кроме того, если судить по трейлеру, то в игре будет присутствовать графика приближенная к мультипликационному стилю.

Насколько известно, Tomb Raider Reloaded будет бесплатной аркадной игрой, созданной студией Emerald City Games для издательства Square Enix. Судя по трейлеру игра появится на мобильных платформах в 2021 году. Конкретные платформы не озвучены, но можно с уверенностью сказать, что игра выйдет как на устройствах на базе ОС Android, так и на iOS.