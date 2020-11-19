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Компания BIOSTAR, являющаяся одним из ведущих производителей материнских плат, видеокарт и запоминающих устройств, объявила о выпуске своих видеокарт AMD Radeon RX 6800. Новейшие графические карты серии RX 6800, основанные на новой архитектуре AMD RDNA2, созданы для работы в играх AAA класса, обеспечивая высокую частоту кадров в разрешении 4K. Графические карты RX 6800 и RX 6800 XT представлены двумя моделями и призваны стать одними из лучших на рынке и способны превзойти своих конкурентов благодаря фирменной долговечности продуктов BIOSTAR.

Radeon RX 6800 XT, благодаря 72 усовершенствованным вычислительным блокам, 128 МБ AMD Infinity cache, 16 ГБ выделенной памяти стандарта GDDR6, тактовой частоте до 2250 МГц при TDP 300 Вт, обладает серьезным потенциалом в игровых приложениях.

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Видеокарта Radeon RX 6800 не сильно отстает от своего старшего брата. Она оснащена 60 обновленными вычислительными ядрами, 128 МБ AMD Infinity cache, имеет тактовую частоту до 2105 МГц и 16 ГБ локальной памяти GDDR6.

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Кроме того, обе видеокарты имеют функцию RAGE MODE, которая обеспечивает разгон одним щелчком мыши. Кроме того, карты поддерживают такие функции, как AMD FidelityFX, Radeon Image Sharpening для повышения четкости и поддержку технологии AMD Freesync.

С точки зрения дизайна обе видеокарты обладают элегантным и премиальным внешним видом, с литой алюминиевой задней панелью, а также оснащены специально разработанными осевыми вентиляторами, обеспечивающими выдающуюся эффективность охлаждения.

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Обе видеокарты RX 6800 имеют множество портов для подключения дисплея, включающих два порта DisplayPort 1.4 с технологией DSC, порт HDMI с HDMI 2.1 VRR и FRL и дополнительный порт USB Type C.