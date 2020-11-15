Смарт-часы MIBRO AIR от XIAOMI выйдут 30 ноября
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Компания Xiaomi хорошо известна на рынке благодаря своему широкому ассортименту смартфонов. Однако компания может предложить гораздо больше, чем только смартфоны. Компания проявляет активное участие в создании умных часов, продуктов для умного дома, устройств TWS и многого другого. Компания стоит за выпуском популярных умных часов, таких как серия Haylou, и теперь готова представить новый продукт Mibro. Для тех, кто не знает, Mibro - это бренд Zhenshi Technology, который является частью разветвленной экосистемы Xiaomi. Бренд представляет новые умные часы под названием Mibro Air.
Новинка имеет дизайн с круглым циферблатом. Часы предлагают интересные характеристики и функции для тех, кто хочет купить недорогие умные часы. Mibro Air могут похвастаться красивым 1,28-дюймовым TFT-дисплеем с круглым цветным дисплеем с высоким разрешением и соотношением экрана к корпусу 95%. Часы имеют металлическую основу, выполненную из одного куска. Носимое устройство имеет сертификат IP68, который может гарантирует защиту от дождя, пота и брызг при мытье рук. У часов есть широкий набор циферблатов, позволяющих пользователю настроить внешний вид носимого устройства в соответствии со своими вкусами.
Как обычно в умных часах, большое внимание уделяется приложениям по контролю здоровья и для спорта. Mibro Air предлагает 12 спортивных режимов. Новинка оснащена датчиком частоты сердечных сокращений, позволяющим отслеживать свое состояние в любое время. Кроме того, присутствует функция мониторинга сна, которая может обнаруживать отклонения в периодах сна. Все значения синхронизируются с приложением Mibro Fit Mobile.
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Умные часы имеют встроенный аккумулятор емкостью 200 мАч, который может обеспечить до 10 дней непрерывного использования и 25 дней в режиме ожидания. В Mibro Air реализован современный стандарт Bluetooth 5.0, обеспечивающий стабильное соединение со смартфоном.
Новое устройство уже доступно для предзаказа в официальном магазине. Кроме того, компания предлагает бесплатный темно-зеленый ремешок для тех, кто оформит предварительный заказ часов в период с 11 по 30 ноября.
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