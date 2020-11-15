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Смартфоны OnePlus 5/5T начали получать стабильную версию OxygenOS 10.0.1

Владельцы смартфонов OnePlus 5/5T дождались очередного обновления своих устройств на OxygenOS 10.0.1 на базе Android 10
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 Когда в OnePlus объявили об официальном выпуске OxygenOS 10 на базе Android 10, то подтвердили обновление для OnePlus 5 и 5T 2017 года выпуска. Это не было большим сюрпризом, поскольку компания стремится обновлять свои устройства как минимум в течение трех лет. Однако все пользователи знали, что им придется ждать довольно долго, в конце концов, новые устройства всегда будут приоритетом для компании при обновлении. В то время как серия OnePlus 7 получила стабильную версию Android 10 в конце 2019 года, бета-версия серии OnePlus 5 появилась только в этом году.

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 В мае компания выпустила стабильную версию Android 10 для OnePlus 5 и 5T. Однако обновление пришло с ошибками. Пользователи жаловались на плохое время автономной работы и баги электронной стабилизации изображения EIS. После чего обновление перестало распространяться и OnePlus не разместил ссылку для загрузки на своем веб-сайте поддержки. Причиной являлось то, что компания пыталась помешать обычным пользователям и даже тестировщикам перейти на этот выпуск. После этого фиаско компания молча работала над исправлением всех проблем.

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 В сентябре компания объявила, что вскоре пользователи будут иметь возможность получить новое обновление с исправленными ошибками. 11 ноября OnePlus, наконец, начала развертывание OxygenOS 10.0.1 для OnePlus 5 и OnePlus 5T. Судя по всему, все проблемы со сборкой устранили. Интересно, что оно содержит исправление безопасности от сентября 2020 года. Сейчас оно устарело уже на два месяца.

 На данный момент обновление получает избранная часть пользователей, и оно продолжит развертываться в ближайшие дни. Более того, OnePlus должна использовать поэтапное развертывание, чтобы обнаружить, есть ли критические ошибки, которые тем или иным способом могли попасть в новую сборку.

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 Можно предположить, что компания продолжит выпускать дополнительные обновления для этих устройств, но это скорее всего будут патчи безопасности, а для установки OxygenOS 10 на базе Android 11 потребуется использование кастомных прошивок.

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