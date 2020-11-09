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AMD Radeon RX 6800 в 1,5 раза быстрее GeForce RTX 3090 в майнинге

Появилась информация о производительности AMD Radeon RX 6800 при добыче криптовалюты, которая в 1,5 раза выше чем у GeForce RTX 3090
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 Согласно сообщению, опубликованному на QQ, видеокарта AMD Radeon RX 6800 в 1,5 раза быстрее в майнинге криптовалют, чем Nvidia GeForce RTX 3090.

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 Согласно калькулятору прибыльности Nicehash, NVIDIA Geforce RTX 3090 на данный момент является лучшим графическим процессором с точки зрения прибыли (включая стоимость электроэнергии). Подсчитано, что графический процессор может генерировать криптовалюту на сумму 3,37 доллара каждый день, достигая 100 долларов США в месяц.

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 Если слухи о 1,5-кратном увеличении производительности Radeon RX 6800 в майнинге являются правдой, тогда видеокарта потенциально может показывать прибыль в 5 долларов США в день. Это, конечно, относится к одному графическому процессору. Рентабельность резко возрастает, если учесть стоимость графического процессора. Рекомендуемая производителем розничная цена RX 6800 не XT составляет всего 579 долларов США, а GeForce RTX 3090 стоит не менее 1499 долларов США.

 Стоит однако обратить внимание, что данный слух пока не подтвержден, так как количество образцов для обзора серии Radeon RX 6800 сейчас очень ограничено.

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 Будем надеяться, что глядя на такие предварительные данные по майнингу на новых видеокартах, майнеры со всего мира не ринутся скупать видеокарты AMD Radeon 6000 после их появления в продаже. Иначе нас ждет еще большие проблемы с доступностью, чем при выпуске карт Ampere от компании Nvidia, а также заоблачные цены на новинки.

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Теги

amd nvidia майнинг nvidia ampere radeon rx 6800
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MaTpOc12
17:20
ты што не понял? производителям карт это выгодно! забыли старт карт от зеленой фирмы 20хх серии?
AMD Radeon RX 6800 в 1,5 раза быстрее GeForce RTX 3090 в майнинге
kib@rg
17:20
Вот и все, приплыли ... Не видать нам карт в магазинах до весны ни зеленых ни красных .
AMD Radeon RX 6800 в 1,5 раза быстрее GeForce RTX 3090 в майнинге
User_PC_88
17:20
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17:20
Прям один в один описал недавний консольный эксклюзив Horizen New Dawn.
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Павел
17:19
если видеокарт красных майнерам не хватит, то они начнут скупать видеокарты зелёных. И цены на видеокарты опять начнут расти. Причём на любые видеокарты.
AMD Radeon RX 6800 в 1,5 раза быстрее GeForce RTX 3090 в майнинге
ахахах
17:18
карты уже небусь капают в шахтах и наверно не в магазинах приобретёные(наверно по талонам купленые)
AMD Radeon RX 6800 в 1,5 раза быстрее GeForce RTX 3090 в майнинге
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