AMD Radeon RX 6800 в 1,5 раза быстрее GeForce RTX 3090 в майнинге
Согласно сообщению, опубликованному на QQ, видеокарта AMD Radeon RX 6800 в 1,5 раза быстрее в майнинге криптовалют, чем Nvidia GeForce RTX 3090.
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Согласно калькулятору прибыльности Nicehash, NVIDIA Geforce RTX 3090 на данный момент является лучшим графическим процессором с точки зрения прибыли (включая стоимость электроэнергии). Подсчитано, что графический процессор может генерировать криптовалюту на сумму 3,37 доллара каждый день, достигая 100 долларов США в месяц.
Если слухи о 1,5-кратном увеличении производительности Radeon RX 6800 в майнинге являются правдой, тогда видеокарта потенциально может показывать прибыль в 5 долларов США в день. Это, конечно, относится к одному графическому процессору. Рентабельность резко возрастает, если учесть стоимость графического процессора. Рекомендуемая производителем розничная цена RX 6800 не XT составляет всего 579 долларов США, а GeForce RTX 3090 стоит не менее 1499 долларов США.
Стоит однако обратить внимание, что данный слух пока не подтвержден, так как количество образцов для обзора серии Radeon RX 6800 сейчас очень ограничено.
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Будем надеяться, что глядя на такие предварительные данные по майнингу на новых видеокартах, майнеры со всего мира не ринутся скупать видеокарты AMD Radeon 6000 после их появления в продаже. Иначе нас ждет еще большие проблемы с доступностью, чем при выпуске карт Ampere от компании Nvidia, а также заоблачные цены на новинки.
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