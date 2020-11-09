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Производитель портативной игровой консоли ранее объявил, что поставки устройства начнутся в октябре. Как и в случае с запуском других портативных игровых консолей, выпуск Aya Neo также был отложен, но только на месяц.

Плохая новость заключается в том, что на данный момент продажа Aya Neo будет ограничена китайским рынком. Спрос на такие устройства на удивление высок, поэтому производитель решил пока отказаться от планов поставок за границу.

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"В настоящее время AYA доступна в течение ограниченного времени по специальной цене в Китае, при этом каждое устройство имеет свой уникальный код. Чтобы спекулянты не подняли цену, в настоящее время доставка за границу не поддерживается. Для зарубежных пользователей мы можем провести краудфандинговую распродажу на IGG", - заявили в Ая Нео.

Aya Neo Founder - это специальная версия с полупрозрачными пластиковыми крышками, окружающими все устройство. Консоль комплектуется процессором AMD Ryzen 5 4500U с ядрами Zen и графикой AMD Vega 6. Процессор имеет 6 ядер и 6 потоков, а GPU Vega 6 предлагает 6 вычислительных блоков с 384 потоковыми процессорами. При тактовой частоте графического процессора по умолчанию 1,5 ГГц ожидается производительность в 1,1 терафлопс, что почти в 19 раз ниже, чем у Radeon RX 6900XT (для сравнения).

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Судя по опубликованному видео, в ближайшее время начнется серийное производство устройства. Цена установлена на уровне 3999 юаней (605 долларов) за Founders Edition с объемом памяти 500 ГБ. Модель с объемом памяти 1 ТБ будет стоить 4599 юаней (756 долларов).

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Производитель не сказал, когда международные покупатели смогут приобрести устройство. Игровая консоль впервые появится на публике во время игровой выставки WePlay в Шанхае 14 ноября.