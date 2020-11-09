Выпущена консоль Aya Neo Founder на базе AMD Ryzen 4500U
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Производитель портативной игровой консоли ранее объявил, что поставки устройства начнутся в октябре. Как и в случае с запуском других портативных игровых консолей, выпуск Aya Neo также был отложен, но только на месяц.
Плохая новость заключается в том, что на данный момент продажа Aya Neo будет ограничена китайским рынком. Спрос на такие устройства на удивление высок, поэтому производитель решил пока отказаться от планов поставок за границу.
"В настоящее время AYA доступна в течение ограниченного времени по специальной цене в Китае, при этом каждое устройство имеет свой уникальный код. Чтобы спекулянты не подняли цену, в настоящее время доставка за границу не поддерживается. Для зарубежных пользователей мы можем провести краудфандинговую распродажу на IGG", - заявили в Ая Нео.
Aya Neo Founder - это специальная версия с полупрозрачными пластиковыми крышками, окружающими все устройство. Консоль комплектуется процессором AMD Ryzen 5 4500U с ядрами Zen и графикой AMD Vega 6. Процессор имеет 6 ядер и 6 потоков, а GPU Vega 6 предлагает 6 вычислительных блоков с 384 потоковыми процессорами. При тактовой частоте графического процессора по умолчанию 1,5 ГГц ожидается производительность в 1,1 терафлопс, что почти в 19 раз ниже, чем у Radeon RX 6900XT (для сравнения).
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Судя по опубликованному видео, в ближайшее время начнется серийное производство устройства. Цена установлена на уровне 3999 юаней (605 долларов) за Founders Edition с объемом памяти 500 ГБ. Модель с объемом памяти 1 ТБ будет стоить 4599 юаней (756 долларов).
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Производитель не сказал, когда международные покупатели смогут приобрести устройство. Игровая консоль впервые появится на публике во время игровой выставки WePlay в Шанхае 14 ноября.
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