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В операционной системе Windows 10 проделана отличная работа по обеспечению более тесной интеграции между мобильными устройствами и настольными компьютерами. Хотя версия приложения "Your Phone" для iOS остается ограниченной, пользователям Android разрешено зеркалировать экран своего телефона, синхронизировать содержимое буфера обмена и транслировать приложения Android на рабочий стол.

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Три ключевые функции приложения "Your Phone" - синхронизация с буфером обмена, потоковая передача приложений для Android и зеркальное отображение экрана телефона по-прежнему являются эксклюзивными для небольшого числа телефонов производства Samsung.

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Функция зеркального отображения экрана приложения "Your Phone" изначально была разработана для нескольких мобильных устройств, включая телефоны OnePlus, но после того, как Microsoft обнаружила проблемы с производительностью, ее поддержка осталась только для Samsung.

В дополнение к поддержке зеркального отображения экрана в Windows 10 предусмотрена возможность перетаскивания файлов, хранящихся на мобильном устройстве, но она не будет работать, если у пользователя нет поддерживаемого телефона линейки Galaxy.

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Пользователи, у которых нет телефона Samsung, по-прежнему получают новые функции с обновлениями приложения для Windows 10 Your Phone, но их гораздо меньше. Например, Microsoft в настоящее время тестирует функцию, которая позволит отключать Bluetooth, WiFi и сотовую связь прямо со своего рабочего стола. Windows 10 недавно добавила поддержку телефонных приложений на ПК, и работа стала очень гладкой благодаря Wi-Fi Direct, Bluetooth и пользовательским драйверам от Microsoft и Samsung.

Эта функция даже позволяет закреплять мобильные приложения на компьютере, чтобы их можно было запускать, не открывая приложение "Your Phone". Кроме того, в этом месяце Microsoft также добавила поддержку потоковой передачи параллельных приложений Android, но, опять же, эти функции доступны только для телефонов Samsung.

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Похоже, что рассчитывать на подобную поддержку мобильных устройств других производителей пока не стоит, поскольку Microsoft подтвердила, что расширенные функции приложения Your Phone останутся эксклюзивными для телефонов Samsung.

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В августе один анонимный источник сообщил, что расширенные функции будут доступны только для телефонов от Samsung и Microsoft. Это связано с тем, что для Windows 10 требуются «специальные драйверы» в прошивке телефона. Это означает, что производителю мобильных устройств придется обратиться за помощью в Microsoft. Хотя Android является платформой с открытым исходным кодом, Microsoft не может добавить эту функцию в ОС Android и перенести ее на другие устройства. На смартфоны других производителей подобный функционал может прийти только при совместной работе обеих компаний.