Некоторые функции Windows 10 останутся эксклюзивом для Samsung
В операционной системе Windows 10 проделана отличная работа по обеспечению более тесной интеграции между мобильными устройствами и настольными компьютерами. Хотя версия приложения "Your Phone" для iOS остается ограниченной, пользователям Android разрешено зеркалировать экран своего телефона, синхронизировать содержимое буфера обмена и транслировать приложения Android на рабочий стол.
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Три ключевые функции приложения "Your Phone" - синхронизация с буфером обмена, потоковая передача приложений для Android и зеркальное отображение экрана телефона по-прежнему являются эксклюзивными для небольшого числа телефонов производства Samsung.
Функция зеркального отображения экрана приложения "Your Phone" изначально была разработана для нескольких мобильных устройств, включая телефоны OnePlus, но после того, как Microsoft обнаружила проблемы с производительностью, ее поддержка осталась только для Samsung.
В дополнение к поддержке зеркального отображения экрана в Windows 10 предусмотрена возможность перетаскивания файлов, хранящихся на мобильном устройстве, но она не будет работать, если у пользователя нет поддерживаемого телефона линейки Galaxy.
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Пользователи, у которых нет телефона Samsung, по-прежнему получают новые функции с обновлениями приложения для Windows 10 Your Phone, но их гораздо меньше. Например, Microsoft в настоящее время тестирует функцию, которая позволит отключать Bluetooth, WiFi и сотовую связь прямо со своего рабочего стола. Windows 10 недавно добавила поддержку телефонных приложений на ПК, и работа стала очень гладкой благодаря Wi-Fi Direct, Bluetooth и пользовательским драйверам от Microsoft и Samsung.
Эта функция даже позволяет закреплять мобильные приложения на компьютере, чтобы их можно было запускать, не открывая приложение "Your Phone". Кроме того, в этом месяце Microsoft также добавила поддержку потоковой передачи параллельных приложений Android, но, опять же, эти функции доступны только для телефонов Samsung.
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Похоже, что рассчитывать на подобную поддержку мобильных устройств других производителей пока не стоит, поскольку Microsoft подтвердила, что расширенные функции приложения Your Phone останутся эксклюзивными для телефонов Samsung.
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В августе один анонимный источник сообщил, что расширенные функции будут доступны только для телефонов от Samsung и Microsoft. Это связано с тем, что для Windows 10 требуются «специальные драйверы» в прошивке телефона. Это означает, что производителю мобильных устройств придется обратиться за помощью в Microsoft. Хотя Android является платформой с открытым исходным кодом, Microsoft не может добавить эту функцию в ОС Android и перенести ее на другие устройства. На смартфоны других производителей подобный функционал может прийти только при совместной работе обеих компаний.
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