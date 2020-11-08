Xiaomi Mi 11 получит 48 Мп сверхширокоугольную камеру
Как известно скоро должен состояться анонс нового флагманского смартфона компании Xiaomi, который, вероятно, будет называться Mi 11. Поклонникам продукции Xiaomi, планирующим приобрести себе новое устройство, следует запастись немного терпением и, скорее всего, немалой суммой денежных средств, так как грядущий смартфон может побить очередной рекорд по стоимости телефонов, произведенных Xiaomi. Это не удивительно, ведь ожидается, что Mi 11 будет работать на новейшем чипсете Snapdragon 875 от Qualcomm, стоимость которого, согласно многочисленным утечкам, будет значительно выше предшественника. Кроме того, будущий флагман Xiaomi, возможно, получит камеру под дисплеем на передней панели, а это также повлияет на стоимость не в лучшую для потребителей сторону. Такова плата за инновации и технический прогресс.
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Что касается датчиков изображения, то известный инсайдер под ником Digital Chat Station предоставила дополнительную интересную о них. В то время как прогнозы относительно основной камеры предполагали наличие как 108 мегапиксельного объектива, так и невероятного 192 мегапиксельного сенсора, о дополнительных датчиках было сказано не так много. Однако, согласно инсайдеру Digital Chat Station, смартфон Xiaomi Mi 11, будет иметь сверхширокоугольную камеру разрешением 48 Мп с улучшенными функциями стабилизации изображения и маленькими 0,8 микронными пикселями.
С такими характеристиками фотокамер компания Xiaomi вполне может вернуть себе первое место в рейтинге DxOMark, подвинув с пьедестала Huawei Mate 40 Pro, который набрал 136 баллов, в то время как текущий флагман Mi 10 Ultra набрал 133 балла. Если всё задуманное Xiaomi воплотится в жизнь, то её новый флагман может стать лучшим выбором для любителей мобильной фотографии.
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