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Всем уже давно известно, насколько мощным является чипсет A14 Bionic, установленный в новейшей серии смартфонов iPhone 12, хотя, возможно, это не огромный скачок по сравнению с A13 Bionic, который Apple изначально обещала. Согласно имеющейся информации, первый 5-нм чип Apple предлагает лишь примерно на 6% большую производительность, чем A13 Bionic, однако, это не помешало чипсету превзойти самый мощный смартфон Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Естественно, речь идет о версии устройства Galaxy Note 20 Ultra с чипом Snapdragon 865+, которое Samsung продает только на некоторых рынках. Как демонстрирует канал PhoneBuff, iPhone 12 Pro значительно быстрее Galaxy Note 20 Ultra во многих задачах, несмотря на вдвое меньшее количество оперативной памяти. Это не все, что есть в iPhone, но наличие на 6 ГБ меньшего объема ОЗУ, чем у последнего и самого большого флагмана Samsung, не является недостатком для iPhone 12 Pro. Например, iPhone заметно быстрее открывает большие документы в Microsoft Word и Excel, хотя Galaxy Note 20 Ultra быстрее открывает некоторые небольшие приложения.

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IPhone 12 Pro одержал самую большую победу при рендеринге видео в Adobe Premiere Rush, но Galaxy Note 20 Ultra быстрее редактировал фотографии в Snapseed. В целом, 6 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в многозадачном режиме на iPhone 12 Pro, а чипсет A14 Bionic по-прежнему сдерживает все усилия Qualcomm в надежде выйти в лидеры. Однако не стоит забывать, что вскоре Qualcomm всё же должен выйти в лидеры, благодаря новейшей однокристальной системе Snapdragon 875, показавшей невероятную скорость работы и набрав более 800000 баллов в AnTuTu.