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Благодаря множеству утечек мы уже довольно много знаем о грядущем чипсете Snapdragon 875 от компании Qualcomm. Несколько дней назад просочились спецификации готовящегося флагманского чипа, подтверждающие, что он будет оснащен новейшим ядром ARM Cortex-X1, но не на такой высокой тактовой частоте, как предполагалось ранее. Сегодня флагман Xiaomi 2021 года - Xiaomi Mi 11 появился в базе данных Geekbench, которая подтверждает наличие в телефоне чипсета Qualcomm Snapdragon 875.

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Это стало известно благодаря известному инсайдеру под ником Digital Chat Station, который является тем же человеком, который рассказал о Qualcomm Snapdragon 875. Смартфон набрал 1105 баллов в одноядерном тесте и 3512 баллов в многоядерном тесте. Эти цифры идеально согласуются с более ранним появлением чипсета в Geekbench. Многоядерный результат кажется немного низковатым, но это, вероятно, связано с множеством других факторов, таких, например, как нестабильность ранней прошивки устройства.

Наконец, Digital Chat Station также использует данные Geekbench Xiaomi Mi 11 для подтверждения конфигурации Qualcomm Snapdragon 875: одно ядро Cortex-X1 (2,8 ГГц), три ядра Cortex-A78 (2,4 ГГц) и четыре ядра Cortex-A55 (1,8 ГГц). Независимо от того, как он будет работать в реальном мире, совершенно очевидно, что Qualcomm Snapdragon 875 не может превзойти чипсет от Apple. Возможно, ему будет сложно победить Exynos 2100, так как Samsung планирует повысить частоту своего Cortex-X1 до 3 ГГц. Это не должно сильно беспокоить Qualcomm.

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Подробностей о Xiaomi Mi 11 на данный момент пока немного. Ранее сообщалось, что он будет иметь экран разрешением 1440p с частотой 120 Гц и селфи-камеру под дисплеем. С большой долей вероятности Xiaomi установит основной 108-мегапиксельный датчик ISOCELL HM3 от Samsung вместе с множеством других датчиков. Хотя Digital Chat Station неоднократно настаивал на том, что Xiaomi работает над технологией быстрой зарядки мощностью 200 Вт, шансы на ее дебют вместе с Xiaomi Mi 11 маловероятны.