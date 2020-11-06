Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

В последние несколько лет рынок Windows-on-Arm (WoA) получил определенный импульс благодаря компаниям, пытающимся разработать свои компьютеры WoA, в первую очередь ноутбуки. Один из примеров является компания Microsoft. Она выпустила ноутбук Surface на базе специального чипа от Snapdragon под названием Surface Pro X. Это устройство работает на процессоре Snapdragon SQ2. Однако какое-то время казалось, что не хватало поддержки со стороны самой Arm для этого типа рынка. Это то, что компания решила изменить и сделать совершенно новый процессор, предназначенный для мобильных устройств, как они это называют, и адаптировать его для ноутбуков.

анонсы и реклама RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

Cortex-A78C - это новое направление дизайна, которое, по мнению Arm, является хорошим способом для ноутбуков выполнять более серьезную работу. В отличие от обычного Cortex-A78, который представляет собой разнородную конструкцию из больших и маленьких ядер (архитектура Arm big.LITTLE), новая ревизия Cortex-A78C призвана изменить это. Версия процессора "C" представляет собой однородную структуру, состоящую из всех больших ядер. Там, где обычно используются четыре больших и четыре маленьких ядра, Arm решила сделать все ядра большими. В многопоточных задачах это правильное решение для повышения производительности. Кэш третьего уровня (L3) также вырос до 8 МБ на кристалле. Интересно будет увидеть готовые устройства на данном процессоре и оценить его возможности в различных приложениях.