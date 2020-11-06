Arm представила процессор Cortex-A78C для персональных компьютеров
реклама
В последние несколько лет рынок Windows-on-Arm (WoA) получил определенный импульс благодаря компаниям, пытающимся разработать свои компьютеры WoA, в первую очередь ноутбуки. Один из примеров является компания Microsoft. Она выпустила ноутбук Surface на базе специального чипа от Snapdragon под названием Surface Pro X. Это устройство работает на процессоре Snapdragon SQ2. Однако какое-то время казалось, что не хватало поддержки со стороны самой Arm для этого типа рынка. Это то, что компания решила изменить и сделать совершенно новый процессор, предназначенный для мобильных устройств, как они это называют, и адаптировать его для ноутбуков.
Cortex-A78C - это новое направление дизайна, которое, по мнению Arm, является хорошим способом для ноутбуков выполнять более серьезную работу. В отличие от обычного Cortex-A78, который представляет собой разнородную конструкцию из больших и маленьких ядер (архитектура Arm big.LITTLE), новая ревизия Cortex-A78C призвана изменить это. Версия процессора "C" представляет собой однородную структуру, состоящую из всех больших ядер. Там, где обычно используются четыре больших и четыре маленьких ядра, Arm решила сделать все ядра большими. В многопоточных задачах это правильное решение для повышения производительности. Кэш третьего уровня (L3) также вырос до 8 МБ на кристалле. Интересно будет увидеть готовые устройства на данном процессоре и оценить его возможности в различных приложениях.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила