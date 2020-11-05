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Сегодня стало известно, что компания G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., ведущий мировой производитель высокопроизводительной памяти и игровой периферии, объявляет о новых спецификациях памяти DDR4 серии Trident Z Neo, оптимизированной специально к выходу нового поколения процессоров компании AMD на базе архитектуры Zen3. Новые комплекты памяти имеют большую емкость, обеспечивают сверхвысокую скорость, чрезвычайно низкую задержку и являются идеальным выбором для компьютерных энтузиастов и геймеров, стремящихся максимально увеличить пропускную способность памяти при переходе на процессоры компании AMD нового поколения.

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Благодаря улучшениям поддержки оперативной памяти в новых процессорах AMD на базе архитектуры Zen3, команда разработчиков G.SKILL всегда стремится раздвинуть границы производительности и расширила серию G.SKILL Trident Z Neo независимо от того, хочет ли покупатель обзавестись памятью с экстремальными частотами, высокой емкостью комплекта или чрезвычайно низкой задержкой. Trident Z Neo DDR4-4000 CL16-19-19-39 32 ГБ (16 ГБ x 2) увеличивает скорость памяти для платформ AMD до DDR4-4000 по сравнению с процессорами предыдущего поколения. Этот комплект памяти создан из высокопроизводительных компонентов Samsung B-die. А, например, память Trident Z Neo DDR4-3800 CL14-16-16-36 32 ГБ (16 ГБ x 2) является лучшим выбором для обеспечения высокой эффективности, но в то же время высокой производительности и также разработан с использованием высокопроизводительных компонентов компании Samsung.

Новые сверхбыстрые комплекты памяти с высокой емкостью и чрезвычайно малой задержкой будут доступны через партнеров-дистрибьюторов G.SKILL по всему миру уже в конце ноября 2020 года. Полный список спецификаций модулей памяти можно посмотреть на изображении выше.