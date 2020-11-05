Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

G.SKILL обновляет спецификации памяти Trident Z Neo DDR4 к выходу AMD Ryzen 5000

Компания G.SKILL объявила об обновлении спецификаций памяти Trident Z Neo DDR4 специально к выходу процессоров AMD Ryzen 5000
[ ] для раздела Блоги
+
7000р скидка на RTX 2080 Super - цена радует
17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

 Сегодня стало известно, что компания G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., ведущий мировой производитель высокопроизводительной памяти и игровой периферии, объявляет о новых спецификациях памяти DDR4 серии Trident Z Neo, оптимизированной специально к выходу нового поколения процессоров компании AMD на базе архитектуры Zen3. Новые комплекты памяти имеют большую емкость, обеспечивают сверхвысокую скорость, чрезвычайно низкую задержку и являются идеальным выбором для компьютерных энтузиастов и геймеров, стремящихся максимально увеличить пропускную способность памяти при переходе на процессоры компании AMD нового поколения.

анонсы и реклама
<b>RTX 3070 в продаже</b>
RTX 4000 в Ситилинке
3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания
2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене
RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве
3090 Gigabyte Aorus в Регарде
RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке
Нереф RTX 3090 в Регарде
Куча RTX 3090 в Compeo.ru
3090 Inno3D в продаже

 Благодаря улучшениям поддержки оперативной памяти в новых процессорах AMD на базе архитектуры Zen3, команда разработчиков G.SKILL всегда стремится раздвинуть границы производительности и расширила серию G.SKILL Trident Z Neo независимо от того, хочет ли покупатель обзавестись памятью с экстремальными частотами, высокой емкостью комплекта или чрезвычайно низкой задержкой. Trident Z Neo DDR4-4000 CL16-19-19-39 32 ГБ (16 ГБ x 2) увеличивает скорость памяти для платформ AMD до DDR4-4000 по сравнению с процессорами предыдущего поколения. Этот комплект памяти создан из высокопроизводительных компонентов Samsung B-die. А, например, память Trident Z Neo DDR4-3800 CL14-16-16-36 32 ГБ (16 ГБ x 2) является лучшим выбором для обеспечения высокой эффективности, но в то же время высокой производительности и также разработан с использованием высокопроизводительных компонентов компании Samsung.

 Новые сверхбыстрые комплекты памяти с высокой емкостью и чрезвычайно малой задержкой будут доступны через партнеров-дистрибьюторов G.SKILL по всему миру уже в конце ноября 2020 года. Полный список спецификаций модулей памяти можно посмотреть на изображении выше.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd ryzen g.skill ryzen 5000 zen3 озу озу ddr4
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
182
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: ноябрь 2020
9
Обзор и тестирование смартфона Philips Xenium S566
8
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn
15
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AS500
77
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
43
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 Compact
54
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division
19
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Hive FRGB
31

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: октябрь 2020
28 октября 2020 35
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
27 октября 2020 217
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
3 ноября 2020 43
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
27 октября 2020 38
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1400 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
30 октября 2020 23
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
29 октября 2020 147

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 приближается
29
Первые независимые тесты Radeon RX 6800 XT – значительно медленнее GeForce RTX 3080
61
12 новых смартфонов Xiaomi завершили жизненный цикл – Redmi Note 8 Pro и Mi 8 не получат Android 11
10
В этом месяце появится новый Redmi Note 9 с дисплеем 120 Гц и адаптивной частотой обновления
2
Обладатель AMD Radeon RX 6800 XT поделился данными об уровне производительности новинки в TSE
11
Первый тест трех процессоров AMD Ryzen 5000 в играх — Intel больше не лидер
266
Первые тесты Ryzen 5 5600Х и Ryzen 9 5900Х выглядят разочаровывающе – лёгкий отрыв от Core i9-10900K
66
Владелец Radeon RX 6800 XT раскрыл ключевые подробности видеокарты – холодная, шумная, стабильная
32
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti получит 20 Гбайт памяти и 10496 ядер CUDA — данные инсайдера
180
Йеннифер, Цири и Кагыр — новые фото со съемок второго сезона «Ведьмака»
15
Продажи AMD Ryzen 5000: без фальстарта не обошлось
31
Ситуация с доступностью видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 улучшается, но очень медленно
175
7 смартфонов Xiaomi 2020 года получили официальную стабильную прошивку MIUI 12 в Европе
+
Глобальный фанатский проект Project Diablo II стартует через два дня
2
Стала известна цена и спецификации бюджетной GeForce RTX 3050 Ti – 6 Гб GDDR6, 192 бит и 3584 ядер
17
Процессоры AMD Ryzen 5000 могут не преодолеть порог частоты Infinity Fabric в 1900 МГц
47
6 смартфонов OnePlus получили важное обновление прошивки OxygenOS
+
Появились реальные тесты процессоров Ryzen 9 5900X, 7 5800X и 5 5600X
54
Полноэкранный смарт-браслет Honor Band 6 анонсирован официально
2
GeForce RTX 3080 Ti-20 Гб за 900$ будет соперничать с Radeon RX 6800 ХТ за 649$ – Wccftech
22

Популярные статьи

Игровая сборка на GeForce RTX 3070 – оптимальный ПК в конце 2020 года
52
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
182
Наглядное пособие по работе с "редактором кривой" программы MSI Afterburner (MSI)
66
5 лучших процессоров для покупки в ноябре 2020
25
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: ноябрь 2020
9
Идеальное рабочее место или как повысить работоспособность и снизить утомляемость
54
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Far Cry 5 и Far Cry New Dawn
15
Обзор и тестирование смартфона Philips Xenium S566
8
История оверклокинга - соревнования 2008 года
9

Сейчас обсуждают

Александр Дедок
20:20
Подытожить можно так: 1) Процессоры АМД наконец то выше по производительности чем Интел даже в играх, а тем более в профессиональных приложениях 2) Соответственно АМД теперь диктует цены - капитализм ...
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
Leshiy2371
20:20
9400+1050 - для школьника самое то.Пусть уроки делает,а не зависает где не надо. У меня знакомые взяли комп для второклашки - Атлон 840+гт710 - для уроков и девчачьих игр сойдет.
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
fynjy_2005
20:20
в чем нарисованность? потому как подтверждает официальные тесты?
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
McArcher
20:19
2К -- менее популярный формат. Надеюсь, что переживём :-)
PlayStation 5 не поддерживает разрешение 1440p
Matumba8
20:18
Спасибо, приятно знать что есть те кому понравилось.
Апгрейд ветерана Sandy Bridge - затрачено 988 долларов в тайне от домашних
fynjy_2005
20:17
А где лучше? в адском разгоне, для которого нужна водянка?
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
Юра Иванов
20:15
Мать под Интел есть ? Даже и не думай переобуваться.Продать топовую мать и купить новую под АМД- та еще выйдет потеря.
Ryzen 5 5600X борется с i9-10850K в масштабном тесте — претендент на место народного игрового короля
omoikane
20:14
на прохайтек уже вышли нормальные тесты новых процов. В играх зены3 везде равны или быстрее 10900к. По редким и очень редким лучше даже там где фпс средний примерно равен. Кстати про фризящие процы ...
Ryzen 5 5600X борется с i9-10850K в масштабном тесте — претендент на место народного игрового короля
Egor Ka
20:14
для бомжей остались 10400, 3600 с соответсвующими им видео картами с лохито. Остальные будут брать 5600-5900 + карты нового поколения
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
hihimik
20:14
Что за лажа с минимальным у всех процев в Far Cry 5? 10700к 5ГГц рам 3600_18-22-22-42 ХД текстуры вкл.
Появились реальные тесты процессоров Ryzen 9 5900X, 7 5800X и 5 5600X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем