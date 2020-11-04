Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Разработчики теста AnTuTu составили очередной ежемесячный список самых мощных устройств на Android. Предлагаю вам ознакомиться с десяткой самых мощных смартфонов на операционной системе Android.

В обновленном списке за октябрь первую строчку захватила новинка от компании Huawei в лице флагманского смартфона Mate 40 Pro, который основан на новейшем 5-нанометровом чипсете Kirin 9000 и он обошел iQOO 5 Pro на платформе Snapdragon 865, занявшей второе место более чем на 21 тысячу попугаев с результатом 663 979 баллов. При этом новинка от Huawei набрала 685 339 баллов. Замыкает тройку лидеров младший представитель семейства IQOO 5 с результатом 663 767 баллов.

анонсы и реклама <b>RTX 3070 в продаже</b> RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

Представители бенчмарка AnTuTu подчеркнули, что в ряде тестов смартфон Huawei Mate 40 Pro смог преодолеть отметку в 700 тысяч баллов благодаря специальному режиму производительности. Таким образом, максимальный результат, который был достигнут телефоном Huawei Mate 40 Pro, составил более 720 тысяч баллов. Правда, в этом режиме значительно возрастает расход заряда аккумулятора.

реклама

Остальные места с четвертого по десятое заняли смартфоны Vivo X50 Pro +, Redmi K30S Ultra, Xiaomi Mi 10 Ultra, Asus ROG Phone 3, Lenovo Legion Pro, Black Shark 3S и Oppo Find X2 Pro.

AnTuTu также опубликовала еще один список самых мощных смартфонов среднего класса. В первую десятку смартфонов попали все смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения 5G. При этом в списке присутствуют модели, оснащенные чипсетами от Qualcomm, MediaTek и HiSilicon.

реклама

Первое место в списке занял смартфон Redmi 10X Pro с результатом 398483 балла. Второе место также досталось представителю серии Redmi 10X с результатом 393622 балла. Оба смартфона Redmi работают на чипсете Dimensity 820. На третьем почетном месте расположился телефон Honor 30 со средним результатом 387136 балла. Места с четвертого по десятое место заняли соответственно смартфоны Huawei nova 7, Huawei nova 7 Pro, Honor. X10, Honor 30S, Huawei nova 7 SE, Redmi K30 5G Extreme Edition и OPPO Reno4 5G.

реклама

С высокой долей вероятности после наступления 2021 года произойдет смена лидера, так как выйдут первые устройства на чипсете Qualcomm Snapdragon 875. Snapdragon 875 является преемником Snapdragon 865 и станет новым процессором флагманского уровня. Вчера произошла утечка результатов тестирования Snapdragon 875 в AnTuTu. Показанный новинкой результат просто невероятен. Он примерно на 25% быстрее, чем Snapdragon 865. Согласно просочившемуся тесту AnTuTu, Snapdragon 875 набрал около 847000 баллов, в то время как Snapdragon 865 набирает 663 000 баллов.