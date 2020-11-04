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Появились подробности о чипсете Snapdragon 875 от Qualcomm

Сегодня в сети появились очередные подробности о грядущем флагманском чипсете Snapdragon 875 компании Qualcomm
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 В середине прошлого месяца новый смартфон Samsung SM-G9910 5G прошел сертификацию 3C. Он является первым официально подтвержденным смартфоном на новой однокристальной системе Snapdragon 875.

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 Согласно популярному источнику утечки информации @DigitalChatStation с портала Weibo, Snapdragon 875 основан на 5-нм техпроцессе и имеет с одно мощное ядро Cortex X1 с рабочей частотой 2,84 ГГц, три ядра Cortex-A78 с частотой 2,42 ГГц и четыре ядра Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. Кроме того, в новом отчете утверждается, что чипсет будет использовать графический процессор Andreno 660, а кэш и пропускная способность памяти этого чипа значительно улучшатся. Согласно предыдущей информации, ядро Cortex X1, а его пиковая производительность на 23% выше, чем у Cortex A78.

 Кодовое название этого чипа - "Lahaina". Так называется территория в Западном Мауи на Гавайях. Напомню, что компания Qualcomm ранее объявила, что проведет конференцию Qualcomm Snapdragon Technology Summit по чипам Snapdragon на Гавайях 1 декабря. Ожидается, что Qualcomm официально анонсирует новый флагманский 5-нм мобильный чипсет Snapdragon 875 на этой конференции.

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 Кроме того, пользователь под ником @ 数码 闲聊 站 также утверждает, что Xiaomi Mi 11 (предварительное название) также получит первым новый флагманский чип Qualcomm Snapdragon 875 в Китае, а за пределами КНР первым устройством с данным чипом стает Samsung Galaxy S21.

 Оценка Snapdragon 875 в AnTuTu показывает, что он примерно на 25% производительнее, чем Snapdragon 865. Конечно, все ожидали, что Snapdragon 875 будет лучше предшественника, но не так  сильно, как в итоге оказалось. Согласно тесту AnTuTu, Snapdragon875 набрал 847 868 баллов, что просто невероятно. Для сравнения, Snapdragon 865 набирает 663 000 баллов. Разница между Snapdragon 865 и 875 примерно 184 000 баллов. Не часто можно увидеть такую разницу в производительности между поколениями.

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