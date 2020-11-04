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Сегодня появилась информация о том, что компания HMD Global готовит очередную реинкарнацию моделей телефонов из эпохи кнопочных устройств. есть некоторая ностальгия в рукаве. Об этом поведал Роланд Квандт в своих сообщениях в Twitter и WinFuture. Он заявляет, что компания планирует возродить модели Nokia 6300 и Nokia 8000 после успешного повторного запуска культового телефона Nokia 3310, а также Nokia 8110 4G.

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По словам Роланда Квандта, оба возрожденных классических устройства будут поддерживать сети 4G LTE, поэтому они также должны поддерживать другие современные возможности беспроводного подключения, такие как Bluetooth и Wi-Fi. Скорее всего новые модели Nokia 6300 и Nokia 8000 будут схожи с телефоном Nokia 8110 4G в плане программной оболочки и должны работать на KaiOS. Операционная система KaiOS имеет открытый исходный код, а на её базе можно создавать пользовательские сборки, например, такие как GerdaOS.

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Роланд Квандт ожидает, что HMD Global представит обновленные Nokia 6300 и Nokia 8000 под названиями Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G, в течение ближайших нескольких недель. Оба устройства должны получить поддержку популярных приложений, таких как Facebook, WhatsApp, Google Maps, YouTube и Twitter. Не стоит ожидать чудес от обновленных моделей, так как они не смогут заменить полноценные смартфоны с их широчайшими возможностями, но для тех кто с теплом вспоминает 2000-е годы и расцвет продукции компании Nokia, устройства определенно доставят будущим владельцам массу приятных впечатлений.

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Точная дата релиза устройств, их стоимость и регионы продаж на данный момент остаются неизвестными.