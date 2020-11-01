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Еще несколько лет назад компания MediaTek производила мобильные процессоры, которые могли конкурировать лишь с чипсетами начального уровня и нижнего среднего уровня от таких гигантов индустрии, как Qualcomm, Samsung и Huawei. В результате чего компания заслужила плохую репутацию среди пользователей, так как наличие чипсетов от MediaTek сразу отпугивало потенциальных покупателей. Кроме того, энергопотребление таких чипсетов также оставляло желать лучшего. Все начало меняться с появлением в прошлом году игрового чипсета Helio G90T. После чего, производители снова начали обращать внимание на тайваньского производителя микросхем. В этом году компания добилась еще более впечатляющих результатов, выпустив линейку чипсетов Dimensity с поддержкой сетей пятого поколения. MediaTek действительно разработала отличные чипсеты с передовыми технологиями, высокой производительностью, энергоэффективностью, и, что более важно, устройства с ними были дешевле, чем те, что оснащены чипсетом Snapdragon 765G. Внезапная конкуренция заставил американского производителя заволноваться и быстро развернуть производство большего числа чипсетов 5G в среднем сегменте. Сегодня стало известно, что MediaTek готовит выпуск еще нескольких чипсетов.

Согласно информации от инсайдера Digital Chat Station, компания готовит еще два новых набора микросхем, которые известны как MT6839 и MT6891. Они будут основаны на 5 или 6 нм техпроцессе и обеспечат высокую производительность благодаря наличию более мощного ядра ARM Cortex-A78. Хотя маркетинговые названия этих чипсетов неизвестны, есть достаточно причин полагать, что они войдут в очень успешную линейку Dimensity.

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Интересно, что самый мощный на сегодня чипсет MediaTek - Dimensity 1000+ поставляется с ядрами Cortex-A77 и был разработан по 7-нм техпроцессу. Таким образом, новые чипы позволят значительно повысить производительность и будут более энергоэффективными, чем текущие предложения компании. Конечно, новинки будут поддерживать сети 5G, так как линейка Dimensity помогла большему количеству людей заполучить смартфон с поддержкой 5G.

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К сожалению, подробностей о доступности новых процессоров нет. Однако Digital Chat Station сообщает, что разработка идет более быстрыми темпами, чем прошлогодние чипы. Так что они выйдут намного раньше, чем их предшественники. Вероятнее всего, MediaTek анонсирует новые чипсеты до конца текущего года.