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Многие пользователи с нетерпением ждут выхода NVIDIA RTX 3060 Ti, которая должна стать очередной "народной" видеокартой. Согласно данным ресурса MyDrivers.com, видеокарта Nvidia RTX 3060 Ti на базе графического процессора GA104 будет официально представлена через две с половиной недели 17 ноября.

Технические характеристики карты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti уже точно известны. Карта будет базироваться на чипе GA104-200 с 17,4 миллиардами транзисторов и включать 4864 ядер CUDA, 152 тензорных ядра, 38 RT ядер. Кроме того, видеокарта будет комплектоваться 8 Гб локальной видеопамяти стандарта GDDR6 со скоростью работы 14 Гбит/с. Частота работы графического процессора составит 1410 МГц в базовом режиме и 1665 в boost режиме. Ширина шины составит 256 бит, что соответствует пропускной способности 448 ГБ/с. Уровень TDP видеокарты компанией Nvidia точно не установлен и составляет примерно 180 Вт, что на 5 Вт больше, чем у GeForce RTX 2070 с её 175 ваттами.

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Что касается производительности грядущей новинки, то необходимо дождаться первых независимых тестов, которые появятся сразу после снятия запрета на их публикацию. Однако, предположительно она должна примерно соответствовать видеокарте GeForce RTX 2070 Super или даже RTX 2080.

Если у компании Nvidia в очередной раз не возникнет проблем с поставками после официального анонса, то карту вполне могут ожидать неплохие продажи, а геймеры смогут обновить свои системы вложив не так много средств, хотя трудно назвать 400 долларов небольшими деньгами, но таковы реалии современного ценообразования в компьютерной индустрии. А, возможно, что самые экономные предпочтут дождаться видеокарты RTX 3060, о которой пока ничего точно не известно.