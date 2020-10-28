Galax представила четыре модели видеокарты GeForce RTX 3070
У компании Galax на данный момент есть четыре новых линейки видеокарт: Boomstar, Metaltop, Gamer и Black. Ранее уже были представлены модели видеокарт серий GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080, относящихся к данным линейкам. Теперь очередь дошла до модели GeForce RTX 3070. Все четыре разновидности карты имеют одну общую черту: они оснащены системой охлаждения с тремя вентиляторами. Кроме разогнанных вариантов, карты также будут доступны с эталонными тактовыми частотами, установленными Nvidia.
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GALAX GeForce RTX 3070 8 Гб BOOMSTAR OC
Видеокарта Galax GeForce RTX 3070 Boomstar OC имеет повышенную тактовую частоту графического чипа, составляющую 1785 МГц, что на 3,5% выше эталонного значения. Карта основана на плате собственной разработки и имеет большую длину, отличную от большинства плат RTX 3070 других производителей. Карта оснащена двумя стандартными 8-контактным разъемам питания и имеет увеличенное значение TDP 240 Вт , что должно положительно сказаться на разгоне и стабильности работы.
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Galax GeForce RTX 3070 Boomstar OC оснащена белым кожухом системы охлаждения с полупрозрачными вентиляторами со светодиодной подсветкой. На задней панели расположены четыре стандартных видео порта, включающих три DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.1.
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GALAX GeForce RTX 3070 8 GB METALTOP OC
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Galax RTX 3070 Metaltop OC также имеет немного повышенную до 1755 МГц тактовую частоту, которая всего на 1,7% выше эталонной. Как следует из названия, кожух системы охлаждения выполнен из металла (как и задняя панель). Metaltop, в отличие от Boomstar, имеет меньшую толщину и чуть меньшую длину. Также как и предыдущая карта Metaltop OC оснащена двумя 8-контактными разъемами питания и аналогичными портами для подключения дисплея.
GALAX GeForce RTX 3070 8 GB GAMER OC
Видеокарта RTX 3070 GAMER OC имеет необычный кожух системы охлаждения, выполненный в стиле конструкторов LEGO. Кроме того, данная модель является самой высокопроизводительной моделью от Galax с тактовой частотой графического процессора 1800 МГц, что на 4,3% выше эталонного значения, а её печатная плата аналогична таковой на RTX 3070 Boomstar OC с двумя 8-контактными разъемами питания и более широким размером платы.
GALAX GeForce RTX 3070 8 GB BLACK OC
Видеокарта RTX 3070 BLACK OC единственная из представленных компанией Galax имеет трехслотовый дизайн. Заводская частота чипа установлена на уровне 1755 МГц. Во всем остальном она похожа на три предыдущих карты и имеет аналогичные возможности для подключения дисплея.
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