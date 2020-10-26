Apple приступила к разработке процессора A15 Bionic
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Согласно последним данным, компания Apple уже ведет работу над следующим поколением процессоров серии A15 для будущих смартфонов и планшетов. Отчеты указывают, что Apple будет использовать усовершенствованный 5-нм техпроцесс (N5P) компании TSMC, а массовое производство будет начато в третьем квартале следующего года.
Сейчас EUV-литографии компании TSMC находит свое применение при массовом производстве чипов по 7, 6 и 5 нанометровым технологиям. Согласно отраслевым источникам, TSMC 6-нм техпроцесс TSMC поступит в массовое производство в четвертом квартале этого года, а их основными заказчиками являются MediaTek, Huida и Intel.
5-нм техпроцесс предназначен в основном для массового производства чипов Apple. Однако AMD, Qualcomm, Huida, Intel, Broadcom, Maiwell также получат свою долю на мощностях TSMC. В связи с высоким спросом на передовой 5-нм техпроцесс, TSMC запустит в следующем году улучшенную версию 5-нм процесса N5P. Это должно добавить будущим чипам производительности и повысить энергоэффективность, хотя это будет все тот же 5-нм техпроцесс и кардинального улучшения в сравнении с текущими процессорами A14 ждать не стоит. Только после перехода на перспективный 3-нм технологический процесс можно ожидать резкого повышения производительности и уменьшения энергопотребления. По сравнению с 5-нм техпроцессом, логическая плотность 3-нм чипов может быть увеличена на 70%, а потребление энергии может быть снижено на 15%. Но это произойдет не ранее 2022 года, когда будет готовиться к выходу пока еще гипотетическая серия iPhone 14.
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