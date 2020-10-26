Palit представила серию GeForce RTX 3070 JetStream
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Сегодня компания Palit показала видеокарты серии RTX 3070 JetStream. Ранее производитель уже раскрыл внешний вид своих карт, относящихся к более дорогим сериям GameRock и GamingPro. Причем серия JetStream не была показана ни для карт RTX 3090 и RTX 3080, так и ни для RTX 3070.
Тизер карты был представлен на странице компании Palit в одной из социальных сетей, где видеокарта была четко обозначена как RTX 3070.
Представленная видеокарта получила достаточно короткую печатную плату, размер которой составляет около двух третей от габаритов системы охлаждения. Странным выглядит расположение двух 8-контактных разъемов питания прямо в центре карты, что может привести не столько к проблемам с подключением кабелей в некоторых системных блоках, а станет препятствием к организации эффективного кабель менеджмента.
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Карта Palit RTX 3070 JetStream, судя по всему, не получит никакой подсветки, по крайней мере, на это указывает тизер. Видеокарта Palit RTX 3070 JetStream выполнен в строгом полностью черном дизайне с задней панелью, сильно выступающей за пределы печатной платы. Система охлаждения воздушного типа получит два вентилятора, неизвестного пока размера. Также отсутствует информация о тактовых частотах графического процессора и памяти, но учитывая позиционирование линейки JetStream, можно с уверенностью предположить, что характеристики будут полностью соответствовать рекомендованным компанией Nvidia.
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В компании Palit отметили, что полные спецификации RTX 3070 JetStream будут представлены 29 октября, когда GeForce RTX 3070 официально поступит в продажу.
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