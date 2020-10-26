Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Сегодня компания Palit показала видеокарты серии RTX 3070 JetStream. Ранее производитель уже раскрыл внешний вид своих карт, относящихся к более дорогим сериям GameRock и GamingPro. Причем серия JetStream не была показана ни для карт RTX 3090 и RTX 3080, так и ни для RTX 3070.

Тизер карты был представлен на странице компании Palit в одной из социальных сетей, где видеокарта была четко обозначена как RTX 3070.

анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Представленная видеокарта получила достаточно короткую печатную плату, размер которой составляет около двух третей от габаритов системы охлаждения. Странным выглядит расположение двух 8-контактных разъемов питания прямо в центре карты, что может привести не столько к проблемам с подключением кабелей в некоторых системных блоках, а станет препятствием к организации эффективного кабель менеджмента.

реклама

Карта Palit RTX 3070 JetStream, судя по всему, не получит никакой подсветки, по крайней мере, на это указывает тизер. Видеокарта Palit RTX 3070 JetStream выполнен в строгом полностью черном дизайне с задней панелью, сильно выступающей за пределы печатной платы. Система охлаждения воздушного типа получит два вентилятора, неизвестного пока размера. Также отсутствует информация о тактовых частотах графического процессора и памяти, но учитывая позиционирование линейки JetStream, можно с уверенностью предположить, что характеристики будут полностью соответствовать рекомендованным компанией Nvidia.

реклама

В компании Palit отметили, что полные спецификации RTX 3070 JetStream будут представлены 29 октября, когда GeForce RTX 3070 официально поступит в продажу.