Genesis представила легкую игровую мышь Krypton 550
Компания Genesis представила игровую мышь Krypton 550 весом 70 грамм и чувствительностью 8000 DPI
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Компания Genesis представила 70-граммовую игровую мышь Krypton 550 Lightweight Game Mouse. Krypton 550 поставляется в двух цветовых вариантах: в черном или белом. Обе версии будут оснащены сенсором PixArt PMW 3325. Датчик имеет максимальную чувствительность 8000 точек на дюйм, что в сочетании с легким корпусом делает эту мышь идеальным выбором для геймеров.
Мышка оснащена в общей сложности семью кнопками, использующими переключатели Huano с низким давлением срабатывания равным 80 граммов силы, срок службы которых составляет 20 миллионов нажатий. Все кнопки можно программировать, что позволяет назначать разные макросы для каждой кнопки. Встроенная память позволяет легко записывать макросы и назначать функции отдельным кнопкам, а сохраненные настройки будут работать на любом компьютере без необходимости установки дополнительного программного обеспечения.
Кроме того, игровая мышь Krypton 550 имеет RGB подсветку с возможностью настраивать цвет, а также позволяет пользователю наслаждаться эффектом PRISMO или управлять ею с помощью программного обеспечения Genesis.
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Подключается мышка к компьютеру с помощью USB-кабеля длиной 1,8 метра с текстильной оплеткой обеспечивающей повышенную прочность. Мышь Krypton 550 должна поступить до конца октября по цене 36,99 долларов.
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