Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Компания Genesis представила 70-граммовую игровую мышь Krypton 550 Lightweight Game Mouse. Krypton 550 поставляется в двух цветовых вариантах: в черном или белом. Обе версии будут оснащены сенсором PixArt PMW 3325. Датчик имеет максимальную чувствительность 8000 точек на дюйм, что в сочетании с легким корпусом делает эту мышь идеальным выбором для геймеров.

Мышка оснащена в общей сложности семью кнопками, использующими переключатели Huano с низким давлением срабатывания равным 80 граммов силы, срок службы которых составляет 20 миллионов нажатий. Все кнопки можно программировать, что позволяет назначать разные макросы для каждой кнопки. Встроенная память позволяет легко записывать макросы и назначать функции отдельным кнопкам, а сохраненные настройки будут работать на любом компьютере без необходимости установки дополнительного программного обеспечения.

анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже -30% на HDD Fujitsu в Регарде МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Кроме того, игровая мышь Krypton 550 имеет RGB подсветку с возможностью настраивать цвет, а также позволяет пользователю наслаждаться эффектом PRISMO или управлять ею с помощью программного обеспечения Genesis.

реклама

Подключается мышка к компьютеру с помощью USB-кабеля длиной 1,8 метра с текстильной оплеткой обеспечивающей повышенную прочность. Мышь Krypton 550 должна поступить до конца октября по цене 36,99 долларов.