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Как известно послезавтра компания Huawei проведет мероприятие, на котором официально анонсирует свои новые флагманские смартфоны серии Mate 40. Компания не только представит новинки, но и в подробностях расскажет о своем, возможно, последнем флагманском чипсете собственной разработки. Речь идет об чипсете Kirin 9000, являющемся первым 5-нм чипом Huawei. Однако уже сейчас появилась некоторая информация об этом чипе, ставшая доступной благодаря тестированию устройства в Geekbench 5 OpenCL под кодовым названием NOH-NX9. Согласно предыдущим утечкам информации, данным кодовым именем должна называться серия Huawei Mate 40. Согласно информации Geekbench 5, чипсет Kirin 9000 в тесте OpenCL набирает 6430 баллов. Тот же тест дает нам представление о графическом процессоре, используемом в чипсете Kirin 9000. В качестве GPU используется графика ARM Mali-G78, включающая 24 вычислительных блока.

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Описываемый графический процессор Mali-G78 был представлен компанией ARM в мае текущего года. Согласно данным компании новый чип стал на 25 процентов производительнее в сравнении с Mali-G77. Кроме того, по словам официальных лиц из ARM, 15% повышения производительности графического процессора Mali G78 из указанных выше 25% удалось получить благодаря переходу на 5-нм техпроцесс, а остальная часть является результатом внутренней оптимизации. Кроме того, благодаря переходу на 5-нанометровый техпроцесс размер чипа значительно снизился. Официальные данные ARM говорят о том, что графический процессор Mali G78 стал на 10 процентов более энергоэффективным и получил 15% прирост производительности машинного обучения.

Графический процессор Mali-G78 построен на архитектуре Valhall и содержит 18 либо 24 ядра. Повышение числа ядер также положительно влияет на рост производительности, что также является крупным улучшением, учитывая, что предыдущее поколение Mali-G77 имело 16 ядер.

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Напомню, что серия Huawei Mate 40 будет включать четыре смартфона: Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro + и Mate 40 Porsche Design.