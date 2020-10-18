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22 октября компания Huaweiдолжна представить новую флагманскую серию смартфонов Mate 40. Хотя до запуска остается еще пять дней, новая утечка раскрывает внешний вид флагмана и его основные спецификации.

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Утечка сообщает, что смартфон получит большой изогнутый по краям 6,76-дюймовым OLED-дисплей с нестандартным разрешением 2772 x 1344 пикселей и плотностью пикселей 456 PPI. Кроме того, Mate 40 Pro получит вырез в дисплее под двойную фронтальную камеру.

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Сердцем смартфона Huawei Mate 40 Pro является чипсет Kirin 9000 собственной разработки с поддержкой сетей пятого поколения. Чипсет выполнен по 5-нм техпроцессу компании TSMC. Он представляет собой восьмиядерную однокристальную систему с одним высокопроизводительным ядром Cortex-A77 с тактовой частотой 3,13 ГГц, тремя ядрами Cortex A77 с тактовой частотой 2,54 ГГц и четырьмя ядрами Cortex-A55 с тактовой частотой 2,04 ГГц. В качестве графического процессора используется Mali-G78 с неизвестным на данный момент количеством ядер. Согласно утечке, европейская версия смартфона будет комплектоваться объемом оперативной памяти 8 Гб и внутренним UFS 3.1 накопителем объемом 256 Гб, в то время как в Китае будет доступна версия 12 Гб оперативной памяти и таким же внутренним накопителем.

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Что касается датчиков изображения, то это устройство будет оснащено тройной задней камерой. Стоит отметить, что все модели серии Mate 40 имеют различный дизайн задней камеры. Для Mate 40 Pro он имеет круглую форму с датчиками по кругу и логотипом Leica в центре. Основная камера имеет разрешение 50 мегапикселей с диафрагмой f/1.9. Кроме того, есть сверхширокоугольная камера на 20 мегапикселей с диафрагмой f/1.8 и телеобъектив на 12 мегапикселей с диафрагмой f/3.4. Смартфон может снимать видео в формате 8K и 5-кратным оптический увеличением. Кроме того сзади расположен датчик температуры в правом верхнем углу, а также светодиодная вспышка. Фронтальная камера представлена датчиком разрешением 13 мегапикселей с диафрагмой f/2.4 и 3D-датчиком.

За автономную работу смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4400 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 65 Вт. По заявлению компании, зарядка до 100 процентов займет менее одного часа. Смартфон будет работать на оболочке EMUI 11 на базе операционной системы Android 10 из коробки, однако, сервисы Google телефон поддерживать не будет.

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Смартфон будет доступен в черном и серебристом цветах, возможно позже появятся и другие цветовые решения. Что касается стоимости, то на данный момент такая информация отсутствует.