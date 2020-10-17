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Фотография упаковки HUAWEI Mate 40 Pro+ с некоторыми спецификациями попала в сеть

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 На следующей неделе компания Huawei выпустит очередную, а возможно и последнюю флагманскую линейку своих смартфонов серии Mate 40. В сети довольно давно ходят различные слухи о характеристиках грядущей серии, которые в общих чертах описывают внутренности устройства. Однако за точность этих сведений никто поручиться не мог, и все с нетерпением ждут официального анонса. Но сегодня появилась возможность снять завесу тайны с одного из смартфонов, входящих в новую серию. Речь идет о топовом устройстве серии под названием Huawei Mate 40 Pro +. Итак, согласно информации, предоставленной пользователем с ником @Ark с ресурса Weibo, смартфон Mate 40 Pro + получит 12 Гб оперативной памяти и встроенный накопитель объемом 256 Гб. Это не просто очередные слова, именно такие сведения указаны на упаковке смартфона, фотографию которой и предоставил общественности @Ark.

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 Кроме того, появившееся изображение указывает, что это устройство имеет цвет ceramic black, а также поддерживает сети 5G китайских операторов связи China Mobile, China Unicom и China Telecom.

 Напомню, что согласно предыдущей информации, конференция компании Huawei запланирована на 22 октября. На данном мероприятии будет официально представлена серия Mate 40, в которую войдут четыре модели: Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro + и Mate 40 RS Porsche Design. Все четыре модели будут работать на новейшем чипсете Kirin 9000 от Huawei. Кроме того появилась информация, что версия смартфона Mate 40 RS Porsche Design получит датчик измерения температуры. Также стоит отметить, что модели будут отличаться не только размером, но и дизайном заднего блока камер.

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 Также на мероприятии 22 октября будут представлены и другие устройства от Huawei. В том числе гарнитура Huawei FreeBuds Studio, серия умных динамиков Huawei Sound X и другие гаджеты. И конечно все мы узнаем подробности о новейшем чипсете Kirin 9000, архитектуре и производительности.

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