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22 октября компания Huawei должна провести свое мероприятие, на котором будут представлены новые устройства. Помимо анонса флагманских смартфонов серии Huawei Mate 40, компания представит несколько отличных продуктов, таких как динамики, гарнитуры FreeBuds Studio и многое другое. Однако центральным событием все же станет анонс очередной серии смартфонов Mate 40, которая, возможно станет последней.

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Ожидается, что в серию Huawei Mate 40 войдут четыре версии смартфонов: Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro + и Mate 40 Porsche Design.

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Как сообщил один из пользователей портала Weibo, сегодня на публичной платформе тестирования Huawei выпущено приложение под названием "Термометр". В описании приложения упоминалось, что оно поддерживает только версией Mate 40 RS Porsche Design с внутренним кодом модели - KUL-AN10.

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Приложение "Термометр" можно использовать для измерения температуры объектов и человека, просматривать записи предыдущих измерений температуры и др.

Это первый случай, когда компания Huawei официально подтвердила существование смартфона Mate 40 RS Porsche Design. Более того, в этом заявлении компания отметила, что добавит специальную версию устройства для измерения температуры в дополнение к обычной модели.

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Стоит сказать, что ранее уже выпускался смартфон от Honor Play 4 Pro с функцией инфракрасного измерения температуры. К модулю задней камеры был добавлен инфракрасный датчик для определения температуры измеряемого объекта путем приема инфракрасной энергии. Следует сказать, что точность получаемых результатов была на очень достойном уровне.

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Информации об используемом способе измерения температуры с помощью Huawei Mate 40 RS Porsche Design пока нет, но с высокой долей вероятности он будет аналогичен таковому в Honor Play 4 Pro.