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Санкции со стороны США и некоторых европейских стран создали множество проблем для компании Huawei и ее суббренда Honor, что в свою очередь негативно сказалось на их бизнесе и позиции обоих брендов на рынке смартфонов стремительно покатились вниз. Ожидается, что уже в следующем году компания Huawei опустится с нынешней лидирующей позиции по выпуску смартфонов на задворки рынка и не попадет даже в первую шестерку брендов. Однако, продукция компаний Huawei и Honor не исчезнет с полок магазинов и они смогут выпускать устройства на старых чипсетах не попавших под санкции. Одним из таких устройств должен стать смартфон Honor 10X Lite, который скоро появится в продаже.

Согласно информации Winfutu, новинка получит большой 6,67-дюймовый дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей с отверстием под 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Самым большим разочарованием в смартфоне является используемый чипсет Kirin 710A, который уже давно покрылся пылью, но выбирать особо не из чего. Кроме того, смартфон получит 4 Гб оперативной памяти и встроенный накопитель на 128 Гб.

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За фотографические возможности устройства отвечает модуль из четырех камер на задней стороне, основная из которых получила сенсор разрешением 48 мегапикселей. Остальные датчики представлены 8-мегапиксельным широкоугольным сенсором и двумя 2-мегапиксельными сенсорами для макросъемки и датчика глубины сцены.

Honor 10X Lite будет работать под управлением операционной системы Android 10 и собственной оболочки Magic UI 3.1. Как нетрудно догадаться, сервисы Google в данном телефоне будут отсутствовать, а будущим владельцам придется либо использовать фирменный магазин приложений AppGallery, либо искать обходные пути для установки привычных всем пользователям Androd приложений. Усугубляет ситуацию тот факт, что модуль NFC в Honor 10X Lite также отсутствует. За автономную работу смартфона будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт.

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По имеющейся информации стоимость смартфона составит около 200 евро или 235 долларов. Возникающий вопрос о том, кому тогда это нужно за такие деньги и с такими характеристиками, каждый решает для себя сам.