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Компания ARCTIC обновила ассортимент своих воздушных систем охлаждения для процессоров новым высокопроизводительным двухбашенным кулером Freezer 50. Ранее его собрат Freezer 50 TR показал себя с отличной стороны, справившись с тепловыделением процессоров AMD Ryzen Threadripper. Новая версия Freezer 50 также не стукнет в грязь лицом, а помимо великолепного дизайна и впечатляющей производительности, он получит широкую совместимость с текущими линейками процессоров компаний Intel и AMD.

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Обновленный кулер на сегодняшний день является одной из самых мощных систем воздушного охлаждения процессоров в линейке компании ARCTIC. Freezer 50 оснащен шестью U-образными тепловыми трубками диаметром 6 мм с технологией прямого контакта с теплораспределительной крышкой процессора, а наличие крупного радиатора со 104 алюминиевыми ребрами толщиной 0,4 мм и двумя вентиляторами, обеспечивает отличное теплопередачу и великолепный отвод тепла. Использование комбинации из 120- и 140-мм вентиляторов обеспечивает внушительный воздушный поток, который даже на максимальных оборотах позволяет добиться хороших шумовых характеристик.

Кроме впечатляющей производительности кулер Freezer 50 может похвастаться яркой RGB подсветкой, которую каждый пользователь при желании также может подстроить под себя, а при наличии прозрачного корпуса создать на своем месте великолепные световые эффекты.

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Основные характеристики:

- двухбашенная конструкция с 6 тепловыми трубками;

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- совместимость с актуальными процессорами Intel и AMD;

- адресуемая RGB-подсветка и полностью настраиваемое освещение;

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- два вентилятора с оптимизированным давлением;

- широкий диапазон оборотов для максимальной производительности и низкого уровня шума;

- простая установка;

- термопаста MX-4 в комплекте.

КУлер Freezer 50 комплектуется дополнительным контроллером A-RGB собственной разработки для пользователей, у которых материнские платы не имеют разъема A-RGB. Контроллер можно свободно разместить в корпусе, что позволяет управлять эффектами и цветовым оформлением с помощью удобного пульта дистанционного управления.

Рекомендованная производителем стоимость Freezer 50 составляет 74,99 доллара.