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Компания UL сегодня с гордостью представила общественности 3DMark WildLife, являющимся новым кросс-платформенным тестом для сравнения графической производительности новейших устройств на базе операционных систем iOS, Android и Windows.

Тест WildLife предоставляет пользователям два способа тестирования мобильных устройств: быстрый тест, который измеряет мгновенную производительность, и более длительный стресс-тест, который показывает, как конкретное устройство работает под нагрузкой в течении длительного периода времени.

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WildLife измеряет производительность графического процессора, визуализируя требовательную к вычислительным ресурсам трехмерную сцену в реальном времени. 3DMark WildLife может похвастаться использованием самых современных методов обработки графики и эффектов постобработки, которые возможны на современных смартфонах и компьютерах. Новый тест WildLife на устройствах с iOS использует Metal API, а на смартфонах и планшетах с ОС Android и персональных компьютерах на ОС Windows применяется API Vulkan.

Как уже было сказано выше, существует два способа проверить производительность графического процессора.

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В простом тесте используется метод запуска нескольких коротких игровых сцен. Стресс-тест 3DMark WildLife - это более продолжительный тест. Он отражает трехмерные сцены, в которых игровой цикл является более длительным и захватывающим. Вместо единой оценки основным результатом стресс-теста является диаграмма, которая показывает, как производительность устройства изменялась во время теста. Эта диаграмма поможет понять пользователю, как его устройство справляется со сложной трехмерной графикой и нагревом при интенсивном использовании.

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Чтобы понять , как анализировать результаты тестирования, необходимо обратиться к изображению выше. Первый снимок экрана слева на изображении показывает результат тестирования устройства, которое имеет достаточный запас мощности и обеспечивает стабильную производительность без её падения. На среднем снимке экрана показан результат тестирования некоего устройства, которое не может обеспечить стабильную производительность, а при его работе возникают серьезные периодические снижения скорости работы в следствие высокого нагрева. На правом снимке экрана справа показан результат тестирования устройства, у которого наблюдается постепенное снижение стабильной производительности.

По словам разработчиков, 3DMark - это приложение для тестирования, которое дает больше, чем просто некие баллы. Благодаря уникальным диаграммам, спискам и рейтингам 3DMark дает вам непревзойденное представление о производительности устройств Android и iOS.

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Средние результаты тестов хороши для сравнения устройств, но 3DMark идет дальше. Для каждого устройства уникальная диаграмма показывает полный спектр результатов, полученных другими пользователями 3DMark по всему миру.

Например, на диаграмме ниже вы можете видеть, что все результаты имеют тенденцию попадать в один и тот же узкий диапазон. Это означает, что устройство работает стабильно, даже когда тест выполняется в неидеальных условиях.

Однако на следующей диаграмме показан другой профиль производительности. Есть четыре различных пика, разбросанных по широкому диапазону оценок. Диаграмма с такой формой говорит о том, что в реальных условиях устройство не работает стабильно.

WildLife доступна в виде бесплатного обновления для приложения 3DMark Android из Google Play. Для запуска теста WildLife потребуется устройство с Android10 или более поздней версией.

3DMark WildLife доступен как бесплатное отдельное приложение в Apple App Store. Совместимыми смартфонами являются все начинается с iPhone 6s и новее. Для запуска теста потребуется iOS13 или более поздняя версия.

На ОС Windows WildLife доступty в виде бесплатного обновления для 3DMark Advanced Edition в Steam либо на веб-сайте UL Benchmarks.