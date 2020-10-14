Результаты тестирования Kirin 9000 в AnTuTu попали в сеть: 693605 общих баллов и 287962 балла в тесте GPU
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Как известно компания Huawei сейчас испытывает серьёзные трудности из-за санкций и торговых ограничений со стороны США. Однако, не смотря на это, Huawei по-прежнему пытается держаться на плаву на рынке смартфонов. В самое ближайшее время ожидается официальный анонс новых смартфонов серии Huawei Mate 40 и чипсета Kirin 9000. Слухи о новых смартфонах и чипсете ходят по сети уже довольно давно, и вот сегодня появилась информация о производительности чипсета Kirin 9000, который должен стать основой Mate 40. Получить представление о возможностях чипсета нам помогут результаты тестов в GeekBench и Antutu.
Судя по информации AnTuTu, чипсет Kirin 9000 будет комплектоваться графическим процессором Mali-G78, точное количество ядер в котором пока не известно. Графическому чипу удалось набрать более 287 000 баллов, что на самом деле является великолепным результатом, который значительно превосходит 258 171 баллов полученных смартфоном Mi Note 10 Ultra на базе чипсета Snapdragon 865+. Таким образом, на данный момент Kirin 9000 является самым производительным чипсетом среди устройств на ОС Android. Тем не менее, Kirin 9000 все же будет менее производительным в графическом плане, чем Exynos 1080.
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Однако на стороне Huawei Mate 40 есть неоспоримое преимущество в том, что он выходит на следующей неделе, а Samsung Exynos 1080 в составе готовых продуктов появится лишь в следующем году. Согласно информации от инсайдера IceUniverse, запуск Exynos 1080 состоится вместе с флагманским смартфоном компании Vivo в составе серии X60, который станет первым, кто будет использовать этот чип.
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Что касается смартфона Huawei, то согласно GeekBench, он имеет номер NOH-NX9, оснащен дисплеем с частотой 90 Гц и работает под управлением Android 10 на собственной оболочке EMUI. Кроме того, телефон комплектуется оперативной памятью стандарта LPDDR5 объемом 8 Гб и 256 Гб накопителем UFS 3.1.
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К сожалению, из-за санкций и ограничений Huawei не удалось получить от TSMC все 15 миллионов заказанных чипов Kirin 9000, и компании придется довольствоваться всего 8,8 миллионами чипов, которые придется распределить между смартфонами и другими устройствами, например планшетами.
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