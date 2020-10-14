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Сегодня стало известно, что вчера у компании AMD были обнаружены сразу две уязвимости в программном обеспечении. Следует отметить, что особенно настораживает тот факт, что это эти две уязвимости уязвимость системы безопасности не являются первыми. Всего за неделю было выявлено три проблемы, которые AMD официально подтвердила. Так 7 октября компания AMD сообщила о возникновении проблемы «CreateAllocation», являющейся потенциальной угрозой безопасности графического драйвера AMD. Расследование показало, что специально созданный запрос API D3DKMTCreateAllocation может вызвать чтение за пределами диапазона и привести к возникновению синего экрана. На данный момент AMD еще не смогла устранить данную уязвимость, и её решение займет достаточно много времени. Ожидается, что это произойдет не ранее чем в первом квартале будущего года.

Что касается вчерашних уязвимостей, то одной из них является проблема, также обнаруженная в драйверах видеокарт AMD (Radeon Software Adrenalin) под названием «EscapeHandler». Специально созданный запрос D3DKMTEscape может вызвать чтение за пределами диапазона в области памяти ядра ОС Windows. Эта уязвимость может быть вызвана непривилегированной учетной записью и привести к возникновению так называемого синего экрана смерти(BSOD), но, в отличие от CreateAllcation, она уже была исправлена в последнем обновлении драйвера.

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Третья проблема за неделю и вторая за вчерашний день затрагивает приложение AMD Ryzen Master. Этот программный инструмент предназначен для разгона и тонкой настройки процессоров AMD Ryzen. Обнаруженная уязвимость ПО может позволить пользователям, прошедшим проверку подлинности, получить некоторые системные привилегии. AMD уже подтвердила эту проблему и выпустила исправление для Ryzen Master под номером 2.2.0.1543.

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Следует сказать, что последние две уязвимости были обнаружены специалистами по безопасности Cisco Talos.