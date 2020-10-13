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Компания be quiet анонсировала процессорный кулер Shadow Rock 3 White

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 Компания be quiet!, являющаяся одним из лидеров на рынке блоков питания и систем охлаждения для персональных компьютеров, представила процессорный кулер Shadow Rock 3 White. Обновленный кулер получил новую черно-белую раскраску взамен серебристо-черной в оригинальной версии. Охлаждающая способность кулера не изменилась в сравнении с оригинальным Shadow Rock 3 и может рассеивать тепловую мощность процессора вплоть до 190 Вт. Этому способствует усовершенствованная конструкция радиатора, расположение тепловых трубок, а также вентилятор Shadow Wings 2.

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 Shadow Rock 3 White оснащен пятью 6-миллиметровыми тепловыми трубкам с технологией HDT, которая использует прямое соприкосновение с теплораспределительной крышкой процессора. Это позволяет значительно ускорить теплопередачу от процессора к радиатору кулера. Что касается вентилятора, то он имеет диаметр 120 мм и по заявлениям компании be quiet ! обеспечивает уровень шума не выше 24,4 дБ даже на максимальной скорости вращения, которая составляет 1600 об/мин. Производительности данной системы охлаждения должно быть достаточно для рядового пользователя, однако, если этого будет мало, то можно самостоятельно установить дополнительный вентилятор, так как такая возможность предусмотрена конструкцией Shadow Rock 3 White.

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 Кроме того, кулер имеет асимметричную конструкцию, которая как бы сдвигает радиатор в сторону задней панели системного блока, что способствует более быстрому выводу тепла за пределы корпуса и уменьшает рассеивание тепла внутри него. Также такой дизайн обеспечивает более высокую совместимость с материнскими платами, не мешая установке модулей оперативной памяти, что особенно актуально для модулей памяти с массивными радиаторами и RGB подсветкой. Установка Shadow Rock 3 White также не должна вызвать затруднения у пользователя, так как компания позаботилась об этом и положила в комплект специальную отвертку. Кулер совместим практически со всеми процессорными разъемами от Intel и AMD, кроме TR4 и sTRX4.

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 Кулер Shadow Rock 3 White должен поступить в продажу через две недели 27 октября. Стоимость кулера составляет 59,90 долларов, 59,90 евро либо 54,99 фунтов стерлингов в зависимости от рынка.

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be quiet! кулер кулер для процессора shadow rock
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