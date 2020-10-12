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Сегодня AnTuTu опубликовал список производительности флагманских и средне бюджетных смартфонов на Android за сентябрь 2020 года. Согласно опубликованному списку лидирующие позиции по производительности в сентябре занимают смартфоны iQOO 5 Pro и iQOO 5 с результатом более чем 660 000 попугаев. Список производительности смартфонов среднего уровня возглавляют смартфоны Redmi 10X Pro 5G и Redmi 10X 5G с результатами более чем 390000 попугаев.

Следует понимать, что указанные в списке результаты не являются показателем производительности одного конкретного устройства. Указанные баллы являются результатом усредненного значения производительности за период с 1 по 30 сентября 2020 года полученные на более чем 1000 смартфонах каждой позиции в списке. Данные рассчитаны на основе версии AnTuTu V8.

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Остальные места в топ-10 флагманов заняли следующие устройства:

Xiaomi Mi 10 Ultra - 648624 балла;

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VIVO X50 Pro + - 626500 баллов;

Legion Gaming Phone Pro - 625721 балл;

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Игровой телефон ROG 3 - 622234 балла;

Tencent Black Shark Gaming Phone 3S - 617111 балл;

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OPPO Find X2 Pro - 609791 балл;

OPPO Find X2 - 603740 баллов;

Xiaomi Mi 10 Pro 602584 балла.

Как можно видеть первые десять лучших флагманских смартфонов набирают более 600 000 баллов каждый.

Если говорить о лидерах, то смартфоны серии iQOO 5 могут похвастаться отличными техническими характеристиками, что не удивительно для флагманов. Смартфоны оснащены 6,56-дюймовым AMOLED дисплеем, работают на чипсете Snapdragon 865, имеют от 8 до 12 Гб оперативной памяти, оснащены встроенным накопителем объемом 128 либо 256 Гб и аккумуляторной батареей емкостью 4500 мАч. Изюминкой старшей версии является поддержка быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

В списке производительности смартфонов среднего уровня с третьего по десятое места распределились следующим образом:

Honor 30 - 385312 баллов;

Huawei Nova 7 - 382862 балла;

Huawei Nova 7 Pro - 381757 баллов;

Honor X10 - 361460 баллов;

Honor 30S - 355403 балла;

Huawei Nova 7 SE - 351074 балла;

Версия Redmi K30 5G speed - 349257 баллов;

OPPO Reno 4 5G - 338961 балл.

Лидер среди смартфонов среднего уровня Redmi 10X Pro 5G комплектуется 6,57-дюймовым AMOLED дисплеем, чипсетом Dimensity 820 от компании Mediatek, имеет 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти, оснащен модулем из четырех камер разрешением 48, 8, 5 и 2 мегапикселя, а также аккумуляторной батареей емкостью 4520 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.