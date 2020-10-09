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Exynos 1080 будет чипсетом среднего уровня и превзойдет Snapdragon 865

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 Сегодня появилась информация от доктора Пан Сюэбао из Китайского исследовательского института полупроводников компании Samsung о том, что корейская корпорация планирует заменить чипсет Exynos 980 на современный Exynos 1080. Чипсет Exynos 980 был представлен немногим более года назад и должен был стать достойным конкурентом для чипсетов Snapdragon 765 и Snapdragon 765G верхнего среднего уровня от компании Qualcomm. Exynos 980 произведен по 8-нм техпроцессу, а Exynos 1080, по словам Сюэбао, будет изготавливаться на новой 5-нм технологической линии.

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 Предполагается, что чипсет Exynos 1080 также получит поддержку сетей пятого поколения, так как отсутствие такового выглядело бы не логично, учитывая, что конкуренты уже выпускают чипсеты среднего уровня с поддержкой 5G. Кроме того, доктор Сюэбао заявил, что Exynos 1080 будет основан на ядрах ARM Cortex-A78, которые по заверениям ARM обладают улучшенной на 20 процентов производительностью по сравнению с ядрами Cortex-A77, а также при сопоставимом уровне производительности потребляют на 50% меньше энергии, что приводит к значительному увеличению автономной работы конечного устройства.

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 Кроме процессорных ядер ARM Cortex-A78 новый набор микросхем от Samsung включает в себя графический процессор ARM Mali-G78, который будет намного мощнее GPU, установленного в чипсете Exynos 980 и отстающего от ARM Mali-G78 на два поколения. Таким образом, все полученные усовершенствования позволят Exynos 1080 достичь показателей производительности в районе 650000 попугаев в AnTuTu, что соответствует и даже немного превышает уровень чипсета Snapdragon 865 от Qualcomm.

 Первым устройством, работающим на чипсете Exynos 1080 должен стать смартфон Vivo серии X60, которая, по утверждению MySmartPrice, должна поступить в продажу в Китае до конца текущего года, либо в самом начале грядущего 2021 года.

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Теги

samsung snapdragon exynos snapdragon 865 exynos 980 чипсет
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LeXeR
01:16
тем у кого 370\350 платы уже смысл есть ждать am5 сокет. нет ничего чтобы 2-3 поколение райзенов не потянуло для домашнего пк.
Опубликован полный список материнских плат AM4, которые уже получили поддержку Ryzen 5000 - список и ссылки на закачку обновлённых версий BIOS
Dark_Cloud
01:13
А какой смысл сравнивать 5700xt с 3080, если это совсем разные поколения? Вот выйдет бигнави, тогда и посравниваем. Да и волшебный андервольт чудеса творит, у всех. Даже я себе на 1в курву поставил, и...
В виртуальном столкновении AMD Big Navi с NVIDIA GeForce RTX 3080 победа оказалась на стороне последней — данные TechPowerUp
informator
01:12
И лучи будут и аналог длсс и ещё много чего.
В виртуальном столкновении AMD Big Navi с NVIDIA GeForce RTX 3080 победа оказалась на стороне последней — данные TechPowerUp
hazzard07
01:10
Если народные умельцы сделали кофе мод, то биос для 3xx серий это дело времени.
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Listoman
01:08
Кривая винда и кривые игры с торрента могут делать такую дичь) Никаких проблем на своей 208S в своё время не испытал в данных играх, хотя, мб, ты включал dlss первой версии, который был жутким, поэтом...
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Dark_Cloud
01:06
Да не, бред какой-то, во всем виноват кривой софт. Зачем же хуанито бракованные карты продает? И как мне доказать, что она бракованная, если окромя качества дрессировки, к традиционному рендерингу воп...
В виртуальном столкновении AMD Big Navi с NVIDIA GeForce RTX 3080 победа оказалась на стороне последней — данные TechPowerUp
Listoman
01:04
Посмотри на жор 5700xt под 300вт и сравни её производительность с 3080, которая жрёт 320вт)
В виртуальном столкновении AMD Big Navi с NVIDIA GeForce RTX 3080 победа оказалась на стороне последней — данные TechPowerUp
Fess 11fess11
01:04
Ну как ещё карты сталкивать. Одних ещё нет, других уже нет . Сейчас все ломануться покупать 3080...которые не достать.
В виртуальном столкновении AMD Big Navi с NVIDIA GeForce RTX 3080 победа оказалась на стороне последней — данные TechPowerUp
Dark_Cloud
01:03
Ну посмотришь на зеленую плесень 3080 - уже жрет как не в себя, лучи нормально не может, дровами приходится частоты снижать, а то игры вылетают, да еще и в наличии нету. Так себе завлекалочка.
В виртуальном столкновении AMD Big Navi с NVIDIA GeForce RTX 3080 победа оказалась на стороне последней — данные TechPowerUp
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