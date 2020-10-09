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Сегодня появилась информация от доктора Пан Сюэбао из Китайского исследовательского института полупроводников компании Samsung о том, что корейская корпорация планирует заменить чипсет Exynos 980 на современный Exynos 1080. Чипсет Exynos 980 был представлен немногим более года назад и должен был стать достойным конкурентом для чипсетов Snapdragon 765 и Snapdragon 765G верхнего среднего уровня от компании Qualcomm. Exynos 980 произведен по 8-нм техпроцессу, а Exynos 1080, по словам Сюэбао, будет изготавливаться на новой 5-нм технологической линии.

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Предполагается, что чипсет Exynos 1080 также получит поддержку сетей пятого поколения, так как отсутствие такового выглядело бы не логично, учитывая, что конкуренты уже выпускают чипсеты среднего уровня с поддержкой 5G. Кроме того, доктор Сюэбао заявил, что Exynos 1080 будет основан на ядрах ARM Cortex-A78, которые по заверениям ARM обладают улучшенной на 20 процентов производительностью по сравнению с ядрами Cortex-A77, а также при сопоставимом уровне производительности потребляют на 50% меньше энергии, что приводит к значительному увеличению автономной работы конечного устройства.

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Кроме процессорных ядер ARM Cortex-A78 новый набор микросхем от Samsung включает в себя графический процессор ARM Mali-G78, который будет намного мощнее GPU, установленного в чипсете Exynos 980 и отстающего от ARM Mali-G78 на два поколения. Таким образом, все полученные усовершенствования позволят Exynos 1080 достичь показателей производительности в районе 650000 попугаев в AnTuTu, что соответствует и даже немного превышает уровень чипсета Snapdragon 865 от Qualcomm.

Первым устройством, работающим на чипсете Exynos 1080 должен стать смартфон Vivo серии X60, которая, по утверждению MySmartPrice, должна поступить в продажу в Китае до конца текущего года, либо в самом начале грядущего 2021 года.