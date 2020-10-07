Появились рендеры первого складного смартфона от OPPO
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Развитие технологии гибких экранов не стоит на месте, а смартфоны на их основе все больше набирают популярность, хотя и стоят на данный момент не обоснованно дорого для своих технических характеристик. На сегодняшний день всего несколько компаний могут похвастаться налаженным производством смартфонов с гибкими экранами. В их число входят такие производители как Samsung, Huawei, Motorola, LG, Royole и некоторые другие менее известные компании. Такие крупные производители как Apple, Xiaomi, Oppo и другие подобными устройствами похвастаться не могут.
Однако, согласно информации ресурса LetsGoDigital, компания Oppo в настоящее время ведет работу над своим первым складным смартфоном. В прошлом году в сети появлялись сведения о прототипе складного телефона Oppo, однако, до готового устройства очередь пока не дошла. Недавний отчет показывает, что китайский производитель подал заявку на патент на складной телефон. Основываясь на патентных изображениях специалисты ресурса LetsGoDigital создали трехмерные рендеры складного телефона от Oppo.
Большинство складных телефонов имеют форм-фактор со складывающимся внутрь большим дисплеем и наружным дисплеем стандартного современного размера. Это делает экран менее защищенным, однако, в Oppo решили использовать форм-фактор классической раскладушки с единственным внутренним дисплеем, как у Motorola RAZR, также складывающимся дисплеем внутрь. В складном телефоне Oppo используется шарнир аналогичный конструкции шарнира Surface Duo от компании Microsoft. Такая конструкция шарнира позволяет обеспечить более удобное складывание, уменьшает складку экрана и увеличивает срок его службы.
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Петля складного телефона Oppo имеет много общего со складным смартфоном компании HTC, однако у Oppo гибкий экран находится внутри, тогда как у HTC экран складывается наружу.
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Стоит отметить, что указанный патент только показывает направление мыслей у конструкторов и дизайнеров компании Oppo и не свидетельствует о намерении выпустить именно такого вида складной смартфон в серийное производство.
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