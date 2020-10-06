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Только сегодня в сети появилась информация на портале VideoCerdz о сроке выхода процессоров Intel Rocket Lake-S, запланированном на март следующего года, как в сеть попало еще одно сообщение с информацией о грядущих чипсетах пятисотой серии для процессоров на архитектуре Rocket Lake-S, также планирующих появятся в первом месяце будущей весны.

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Хотя эта серия будет завершающей с поддержкой разъема LGA1200, компания Intel запланировала выпуск полного спектра чипсетов, включая специальный чипсет W580 для рабочих станций, флагманские модели Z590, H570 для бескомпромиссных игроков и продвинутых пользователей, а также бюджетные серии B560 и H510 для нетребовательных покупателей, не желающих переплачивать за ненужные им функции старших моделей.

Согласно дорожной карте, игровая серия 500 должна быть запущена ближе к концу марта, что примерно совпадает с датой выхода процессоров.

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Что касается HEDT платформы для энтузиастов, то похоже, что её обновления не будет по крайней мере еще около восьми месяцев. Представленная дорожная карта заканчивается в июне 2021 года, и согласно ей в это время не планируется выпуск приемника серии Xx99.

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Если говорить о конкуренте в лице AMD, то согласно информации HDTecnologia, компания в настоящее время не планирует выпуск новых наборов логики для грядущей серии процессоров на архитектуре Zen3. Но есть информация, что AMD всё же может обновить чипсет, но лишь флагманского уровня, то есть на смену X570 может прийти X670, однако, это неподтвержденная информация. На сегодня известно точно только то, что смена платформы произойдет лишь при выходе процессоров на архитектуре Zen 4, которые получат новый сокет AM5 и поддержку новейшего стандарта оперативной памяти DDR5.