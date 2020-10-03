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Линейка Apple iPhone 13 будет оснащена дисплеем ProMotion 120 Гц, а iPhone SE 3 в следующем году не будет

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 Новая серия iPhone 12 от Apple еще не появилась, а первые сообщения о следующей серии iPhone 13 уже начинает мелькать в публикациях некоторых аналитиков. Сегодня появилась информация от аналитика Росса Янга об смартфонах 2021 года iPhone 13. По слухам, Apple iPhone 13 и iPhone 13 Pro будут оснащены дисплеем ProMotion с частотой 120 Гц.

 Ожидается, что линейка Apple iPhone 13 будет включать интегрированную сенсорную технологию, а производством дисплеев, помимо LG Display, будет заниматься китайская компания BOE Technology для 6,1-дюймовых iPhone 13 и iPhone 13 Pro.

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 По словам Росса Янга, одним из наиболее значительных изменений в моделях iPhone 13 Pro станет оснащение дисплеями ProMotion с частотой 120 Гц, которые будут иметь переменную частоту обновления с использованием технологии отображения LTPO, чем не может похвастаться грядущая серия iPhone 12.

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 Также есть информация, что размер сенсора камеры iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max увеличится, а не Pro-модели получат тот же размер сенсора, что и у iPhone 12 Pro Max. Таким образом, камеры на всех будущих моделях получат существенное обновление. Кроме того, то обе модели iPhone 13 Pro будут оснащены сканером LiDAR, а их установка на обычных версиях пока остается под вопросом.

 Общей особенностью всех моделей Apple iPhone 13 станет возможность подключения к сети 5G с частотой до 6 ГГц, а модели Pro также получат поддержку mmWave 5G. Грядущий IPhone 12 Pro Max будет единственной моделью iPhone в этом году с поддержкой mmWave 5G.

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 Помимо iPhone 13 от Apple, аналитик также утверждает, что в следующем году не появится iPhone SE 3, а выйдет лишь весной 2022 года. Ожидается, что iPhone SE третьего поколения получит увеличенный до 6,1 дюймов дисплей, Touch ID, возможность подключения к сети 5G частотой до 6 ГГц и те же датчики камер, что и у текущего поколения iPhone 11. 

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 Конечно, как всегда, к подобным рода сообщениям стоит относиться с долей недоверия, так как до выхода следующего поколения остаётся больше года, а за это время многое может поменяться, даже если сейчас выглядит достаточно правдоподобно.

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Aquesto
02:38
60гц от эпл, когда даже в смарты за ~200 долларов ставят матрицы на 90Гц или даже 120Гц, это просто нереальная жадность 🤣
Линейка Apple iPhone 13 будет оснащена дисплеем ProMotion 120 Гц, а iPhone SE 3 в следующем году не будет
Listoman
02:35
Самая провальна карта от амкде после 7ки, вышла устаревшей по цене современной 207S с производительностью 2070) Последняя топовая карта от красных - 290x. Неплохие мидлы были 480/580)
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Ry Zen
02:29
Он же для вас старается.
Выясняем, сколько должна стоить видеокарта для современных игр - 15, 20 или 35 тысяч рублей – GeForce GTX 1650 Super vs GTX 1660 Super vs RTX 2060 Super по мнению Benchmark
Zental
02:27
Потому что храните свои данные в облаке, где "кому надо" будет удобно их смотреть :))
Современные жесткие диски - мнение админа и техобслуживание
Ry Zen
02:26
Это только Тим Кук знает.
Линейка Apple iPhone 13 будет оснащена дисплеем ProMotion 120 Гц, а iPhone SE 3 в следующем году не будет
ахахах
02:20
вот там класс кинули-мат в один ход поставили
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ахахах
02:18
смотрю после паскалей сплошные кидки пошли на картах
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BSS91
02:17
Вот это вот гамнище? Ты хоть понимаешь почему синтол начал скидывать цены на свои подделия? Да потому что с выходом Ryzen штеуд уже никто не покупает, а если берут, то только отбитые вроде тебя. По вс...
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Paul Klimov
02:14
Ну и где выводы? конкретика? кстати за это можно уже банить по правилам сайта, заголовок не соответствует содержанию, "пасаны!! ловите писдабола!!"
Выясняем, сколько должна стоить видеокарта для современных игр - 15, 20 или 35 тысяч рублей – GeForce GTX 1650 Super vs GTX 1660 Super vs RTX 2060 Super по мнению Benchmark
Twisted Evil
02:14
Пациент путается в показаниях. О какой карте речь? Если о 2060, то она 25 и стоит. За 35 я знаю только 2060ы, но у нее и памяти больше и 1080 она дергает в большинстве тестов.
Выясняем, сколько должна стоить видеокарта для современных игр - 15, 20 или 35 тысяч рублей – GeForce GTX 1650 Super vs GTX 1660 Super vs RTX 2060 Super по мнению Benchmark
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