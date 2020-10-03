Линейка Apple iPhone 13 будет оснащена дисплеем ProMotion 120 Гц, а iPhone SE 3 в следующем году не будет
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Новая серия iPhone 12 от Apple еще не появилась, а первые сообщения о следующей серии iPhone 13 уже начинает мелькать в публикациях некоторых аналитиков. Сегодня появилась информация от аналитика Росса Янга об смартфонах 2021 года iPhone 13. По слухам, Apple iPhone 13 и iPhone 13 Pro будут оснащены дисплеем ProMotion с частотой 120 Гц.
Ожидается, что линейка Apple iPhone 13 будет включать интегрированную сенсорную технологию, а производством дисплеев, помимо LG Display, будет заниматься китайская компания BOE Technology для 6,1-дюймовых iPhone 13 и iPhone 13 Pro.
По словам Росса Янга, одним из наиболее значительных изменений в моделях iPhone 13 Pro станет оснащение дисплеями ProMotion с частотой 120 Гц, которые будут иметь переменную частоту обновления с использованием технологии отображения LTPO, чем не может похвастаться грядущая серия iPhone 12.
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Также есть информация, что размер сенсора камеры iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max увеличится, а не Pro-модели получат тот же размер сенсора, что и у iPhone 12 Pro Max. Таким образом, камеры на всех будущих моделях получат существенное обновление. Кроме того, то обе модели iPhone 13 Pro будут оснащены сканером LiDAR, а их установка на обычных версиях пока остается под вопросом.
Общей особенностью всех моделей Apple iPhone 13 станет возможность подключения к сети 5G с частотой до 6 ГГц, а модели Pro также получат поддержку mmWave 5G. Грядущий IPhone 12 Pro Max будет единственной моделью iPhone в этом году с поддержкой mmWave 5G.
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Помимо iPhone 13 от Apple, аналитик также утверждает, что в следующем году не появится iPhone SE 3, а выйдет лишь весной 2022 года. Ожидается, что iPhone SE третьего поколения получит увеличенный до 6,1 дюймов дисплей, Touch ID, возможность подключения к сети 5G частотой до 6 ГГц и те же датчики камер, что и у текущего поколения iPhone 11.
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Конечно, как всегда, к подобным рода сообщениям стоит относиться с долей недоверия, так как до выхода следующего поколения остаётся больше года, а за это время многое может поменяться, даже если сейчас выглядит достаточно правдоподобно.
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