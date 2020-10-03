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Компания OPPO сегодня представила публике свой новый смартфон серии A под названием OPPO A93. Новая модель выделяется наличием AMOLED дисплея, имеет обновленный дизайн и целых шесть камер.

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Смартфон Oppo A93 работает на базе чипсета Helio P95 компании MediaTek, компанию которому составляют 8 Гб оперативной памяти и встроенный накопитель объемом 128 Гб. Смартфон оснащен 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD + и имеет вырез под двойную фронтальную камеру с основным датчиком разрешением 16 мегапикселей и датчиком глубины 2 мегапикселя, а также телефон имеет экранный дактилоскопический сенсор. С задней стороны смартфона расположен модуль из четырех камер, включающий основной датчик разрешением 48 мегапикселей, 8-мегапиксельный широкоугольный датчик, макродатчик разрешением 2 мегапикселя и 2-мегапиксельный датчик глубины. Конечно никуда не делась поддержка Bluetooth 5.0, Wi-Fi, GPS и 4G LTE.

За автономную работу телефона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 ватт.

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Компания OPPO оценила стоимость своего нового смартфона A93 в 323 доллара.