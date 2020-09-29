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Компания EVGA расширяет модельный ряд своей продукции видеокартой GeForce RTX 3090 KINGPIN HYBRID. Недавно был установлен новый мировой рекорд оверклокера Винса "K | NGP | N" Люсидо, который достиг частоты графического процессора 2,58 ГГц на видеокарте EVGA GeForce RTX 3090 KINGPIN HYBRID на базе архитектуры NVIDIA Ampere и занял первое место в тесте 3DMark Port Royal. Винс Люсидо является лицом марки EVGA и участвовал в процессе разработки графической карты GeForce RTX 3090 KINGPIN.

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Теперь в сети появились подробные изображения карты. Новая GeForce RTX 3090 KINGPIN HYBRID является первой в модельном ряду EVGA с жидкостной системой охлаждения AIO размером 360 мм. На данный момент рассматривается возможность выпуска карты с воздушной системой охлаждения. Модель AIO имеет ряд преимуществ перед обычными системами охлаждения, так как позволяют видеокарте работать с более низкой температурой и создавать меньше шума. Кроме того, такая система охлаждения позволит своему владельцу еще больше повысить производительность благодаря разгону, но стоит учитывать, что для установки в корпус компьютера понадобится больше свободного места, а возможно и замена самого корпуса.

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Кроме выше указанных преимуществ новинка может похвастаться наличием специального дисплея, который можно будет поворачивать в зависимости от ориентации видеокарты в корпусе. Подобный дисплей, например, есть на картах компании Colorful GeForce RTX 30 серии Vulcan.

В настоящее время информация о стоимости GeForce RTX 3090 KINGPIN HYBRID и времени её появления в продаже отсутствует. Следует понимать, что карты серии KINGPIN являются топовыми в линейке компании и никогда не были дешевыми, однако, имеют больше возможностей для разгона благодаря наличию высококачественных компонентов, системы охлаждения и усиленного питания.